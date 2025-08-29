Ukraine
Nach einem Luftangriff auf ein Wohnviertel in der Ukraine, 28.08.2025 / picture alliance/dpa/AP | Evgeniy Maloletka

Russisch-ukrainischer Krieg Keinen Schritt näher zum Frieden

Die Hoffnungen auf einen baldigen Frieden in der Ukraine nach dem Trump-Putin-Gipfel sind verflogen. Doch die Trump-Regierung deutet an, wie eine Friedenslösung aussehen könnte. Die Ukraine braucht weiter Luftabwehrsysteme.

VON THOMAS URBAN am 30. August 2025 7 min

Thomas Urban

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

Knapp zwei Wochen liegt das pompös inszenierte Treffen Donalds Trumps mit Wladimir Putin in Alaska zurück und zehn Tage die kollektive Mission europäischer Spitzenpolitiker an der Seite des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus.   Hinter den Kulissen wird in verschiedenen Konstellationen sowohl über einen Waffenstillstand als auch über Garantien für die angegriffene Ukraine verhandelt, auf manche von den Medien verbreitete Informationen folgen allerdings rasche Dementis. 

Nur eines ist sicher: Putin lässt das Nachbarland unvermindert heftig angreifen und bombardieren, es ist nicht erkennbar, dass all die diplomatischen Bemühungen den Frieden näher gebracht hätten. Von einem baldigen Treffen zwischen Putin und Selenskyj, das Trump angekündigt hatte, ist längst keine Rede mehr.

Liebe Leserinnen und Leser,
