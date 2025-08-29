- Keinen Schritt näher zum Frieden
Die Hoffnungen auf einen baldigen Frieden in der Ukraine nach dem Trump-Putin-Gipfel sind verflogen. Doch die Trump-Regierung deutet an, wie eine Friedenslösung aussehen könnte. Die Ukraine braucht weiter Luftabwehrsysteme.
Knapp zwei Wochen liegt das pompös inszenierte Treffen Donalds Trumps mit Wladimir Putin in Alaska zurück und zehn Tage die kollektive Mission europäischer Spitzenpolitiker an der Seite des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. Hinter den Kulissen wird in verschiedenen Konstellationen sowohl über einen Waffenstillstand als auch über Garantien für die angegriffene Ukraine verhandelt, auf manche von den Medien verbreitete Informationen folgen allerdings rasche Dementis.
Nur eines ist sicher: Putin lässt das Nachbarland unvermindert heftig angreifen und bombardieren, es ist nicht erkennbar, dass all die diplomatischen Bemühungen den Frieden näher gebracht hätten. Von einem baldigen Treffen zwischen Putin und Selenskyj, das Trump angekündigt hatte, ist längst keine Rede mehr.
