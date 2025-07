Doch nun zeigte sich, dass Trump die Ukraine weiterhin im Blickfeld hat: Er kündigte umfängliche Waffenlieferungen an Kiew an, darunter Luftabwehrraketen des Typs Patriot, und schickte zur Beruhigung der eigenen Wähler sogleich die Erklärung hinterher, dass die europäischen Nato-Staaten dafür zahlen würden: „Für uns ist das ein Geschäft.“ In der Tat hatte Bundeskanzler Friedrich Merz bereits angekündigt, dass sich Berlin an der Finanzierung der amerikanischen Waffensysteme für die Ukraine beteiligen werde. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist an diesem Montag nach Washington geflogen, um mit seinem Amtskollegen Pete Hegseth über die weitere militärische Unterstützung für die angegriffene Ukraine zu reden. Vor seinem Abflug teilte er aber mit, dass Berlin nach wie vor den Marschflugkörper Taurus nicht an Kiew abgeben werde.