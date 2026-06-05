Russischer Soldat an der Front
Russischer Soldat an der Front / picture alliance / abaca | Kisileva Svetlana/ABACA

Russisch-ukrainischer Krieg Ist Putin bereit zu Verhandlungen über einen Waffenstillstand?

Wolodymyr Selenskyj fordert Wladimir Putin in einem offenen Brief zu direkten Friedensgesprächen auf. Eigentlicher Adressat ist aber nicht Putin, sondern die EU. Derweil führt eine Entscheidung Selenskyjs zu diplomatischen Spannungen mit Polen.

VON THOMAS URBAN am 5. Juni 2026 11 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

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Zwei Tage nach dem spektakulären Angriff ukrainischer Drohnen auf ein Ölterminal in der Nähe der russischen Millionenstadt Sankt Petersburg schlug der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Brief an Kremlchef Wladimir Putin ein persönliches Treffen für Verhandlungen über das Ende des Krieges zwischen beiden Staaten vor. Die Friedensinitiative aus Kiew kommt zu einem Zeitpunkt, da Putin durch die schwarzen Wolken am Himmel über seiner Heimatstadt international bloßgestellt wurde. Denn der Angriff erfolgte am Vorabend des von ihm ins Leben gerufenen internationalen Wirtschaftsforums, auf dem er sein Land eigentlich als militärisch mächtige und technologisch innovative Nation präsentieren wollte.

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Ingbert Jüdt | Fr., 5. Juni 2026 - 17:46

Die Ukraine hat das Donbass spätestens 2019 verzockt: mit der zweiten Verschärfung des Sprachengesetzes hat man die Russischsprachigen endgültig aus der ukrainischen Nation hinausdefiniert (man stelle sich das zwischen Spanien und Katalonien vor)!

Minsk-II hätte für eine stärker föderale Struktur der Ukraine sorgen sollen, das ist nicht an Russland gescheitert, sondern an der Weigerung des Westens, Kiev dazu zu drängen.

Amerikanische Senatoren haben Poroschenko schon für 2017 Krieg versprochen, Trump kam »blöderweise« dazwischen, bevor Biden die Eskalation wieder aufnahm.

Ohne Boris Johnsons Intervention wäre der Krieg nach vier Wochen zu Ende gewesen. Es war der Westen, der nicht reden wollte, denn miteinander reden heißt: eine andere Perspektive als die eigene in Betracht zu ziehen. Dann muss man aber davon Abstand nehmen, alles, was Russland sagt, als »Propaganda« zu bezeichnen. In dem Moment bricht aber das ganze Kartenhaus der westlichen Projektionen auf den Konflikt zusammen!

bei der möglichen Beendigung einer solchen 'militärischen Patt-Situation' beide Seiten gesichtswahrend den Verhandlungstisch verlassen können müssen..., und rechnet man den Westen/die EU als 'passive Kriegspartei' - was wohl zu 100% so ist... - mit dazu, dann darf natürlich auch das propagandistische Kartenhaus des Westens NICHT zusammenbrechen im Zuge von eventuellen Friedensverhandlungen..., genau wie das Russlands nicht... ... 🤔

DAS ist ja gerade das (wahre?) Problem... ..., das letztendlich menschliche.... 😉 - Was tun...?

Pamina | Fr., 5. Juni 2026 - 18:22

Ich finde den Brief unangemessen und hochmütig und überheblich in Art und Inhalt. Aber was will man von Selensky anderes erwarten. Zum Donbass und den Begebenheiten seit 2014 bis zu Kriegsbeginn kenne ich andere Wahrheiten, als die, die der Autor hier präsentiert.

Thomas Hechinger | Fr., 5. Juni 2026 - 22:08

Ich stimme Ihnen zu, daß Selenskyjs Brief hochmütig und überheblich wirkt. Hier spricht einer, der sich gerade im Vorteil wähnt und den andern verhöhnt. Aber das Kriegsglück kann sich schnell ändern. Das mußte Putin erleben, der andere Überhebliche, der mal Kiew in vierzehn Tagen einnehmen wollte und gelernt hat: So einfach ist das nicht. Nun erfährt er, daß nichts mehr richtig funktioniert. Die russischen Streitkräfte sind so am Boden, daß er sich schon nordkoreanischer und kenianischer Kindersoldaten bedienen muß. Ein Offenbarungseid. Er kann nur noch brutal zerstören, kämpfen kann er nicht mehr. Dennoch würde ich mich hüten zu prophezeien, wie dieser Krieg ausgeht. Auch die Ukraine kann wieder ins Hintertreffen geraten. Auf dem Schlachtfeld kann zur Zeit keine Partei echte Erfolge aufweisen. Nichts wünschte ich mir mehr, als daß endlich Verhandlungen begännen. Ob allerdings Selenskyjs Spott eine gute Grundlage für die von ihm gewünschten Verhandlungen ist, wage ich zu bezweifeln.

Walter Buehler | Fr., 5. Juni 2026 - 18:29

... so begeistert zusammenarbeiten, die sollten nicht so tun, als wäre der OPU-Kult in der Ukraine unter Wladimir Selenski irgendeine neue Sensation.

Nein, dieser Kult wurde schon lange öffentlich gepflegt.

Und auch die heutigen Deutschen werden es erleben: Ukrainische Politiker mit OPU-Himtergrund werden keinerlei Dankbarkeit gegen Länder zeigen, die ihnen einmal geholfen haben.

Das wird in Polen wohl ganz richtig gesehen. Bei uns halten sich die Medien und die Politik noch ganz fest die Augen zu. Aber das wird sich ändern
---
Es wäre toll, wenn dieser Bruderkrieg endlich enden würde. Und unsere kriegsgeilen Schreibtischhelden, egal ob Journalisten oder Politiker, sollten sich der Frage stellen, welche Verantwortung sie selbst an der Katastrophe tragen.

Walter Buehler | Fr., 5. Juni 2026 - 18:33

Was macht die Cicero-Redaktion so sicher, dass es sich wirklich um einen russischen Soldaten handelt? Sieht der Mann nicht eher wie ein typischer Ukrainer aus?

"Sieht der Mann nicht eher wie ein typischer Ukrainer aus?" -- Sorry, der ist gut... >> ist aber ein (vermischtes) Brudervolk... - oder?

Die Tarn-Uniform ist glaube ich russisch... [ohne Gewähr!!], und außerdem sagt 'picture alliance' das wohl... - und die lügen nie! /😉

Klaus Funke | Fr., 5. Juni 2026 - 19:47

Und Selensky macht einen neuen, unehrlichen Versuch um den Frieden. Er will indes Frieden nicht wirklich, ihm geht nur langsam die Luft aus. Wie Peskow sagte, Selensky soll nach Moskau kommen, wenn er was will. Dann wird man sehen. Früher, viel früher, im Altertum oder noch im Mittelalter, hätte man die Gelegenheit ergriffen, um den Gegner anlässlich von Verhandlungen in die Hand zu bekommen und dann an die Wand zu stellen. Putin wird mit Selensky nicht verhandeln, er wird ihm nicht mal die Hand geben. Das sind im klassischen Sinne Todfeinde. Aber, ich denke, der Endkampf ist dennoch eröffnet. Zwar schickt Trump nochmal Waffen, vielleicht, um den Schein zu wahren, aber die US-Amerikaner haben längt sich aus diesem Konflikt verabschiedet. Der Irankrieg frisst die Amerikaner auf. Und Kuba? Die nächste Pleite für Trump wartet schon. Vielleicht gibt es aber auch noch in Russland einen Kommandowechsel. Putin ist vielen seiner Landsleute zu nachsichtig mit dem Westen und mit der Ukraine.

Wer weiß schon, was nach Putins Ende kommt. Ob es da nur einen Kommandowechsel gibt? Vielleicht beginnt auch eine Zeit der Wirren wie nach dem Tod Iwans IV. Putin hat als Präsident gut begonnen, aber schon im Tschetschenienkrieg zeigte sich seine ungeheure Grausamkeit. Putin hat Rußland nach dem Chaos der Jelzin-Jahre zunächst konsolidiert und den Lebensstandard seiner Landsleute gesteigert. Der Krieg frißt nun alles wieder auf, vielleicht am Ende auch ihn.

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