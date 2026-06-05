Zwei Tage nach dem spektakulären Angriff ukrainischer Drohnen auf ein Ölterminal in der Nähe der russischen Millionenstadt Sankt Petersburg schlug der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Brief an Kremlchef Wladimir Putin ein persönliches Treffen für Verhandlungen über das Ende des Krieges zwischen beiden Staaten vor. Die Friedensinitiative aus Kiew kommt zu einem Zeitpunkt, da Putin durch die schwarzen Wolken am Himmel über seiner Heimatstadt international bloßgestellt wurde. Denn der Angriff erfolgte am Vorabend des von ihm ins Leben gerufenen internationalen Wirtschaftsforums, auf dem er sein Land eigentlich als militärisch mächtige und technologisch innovative Nation präsentieren wollte.