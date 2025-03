Das Wettrennen zwischen Washington auf der einen, London, Paris und Brüssel auf der anderen Seite um Bemühungen zur Beendigung des russisch-ukrainischen Krieges ist an diesem Donnerstag in eine neue Phase getreten: Während amerikanischen Medien melden, die USA würden sehr bald die vor wenigen Tagen ausgesetzte militärische Hilfe für die Ukraine fortsetzen, treffen in Brüssel die Regierungschefs der EU-Staaten zusammen, um weitere Maßnahmen zur Unterstützung Kiews zu beschließen. Sahen noch nach dem Eklat im Weißen Haus am Freitag, als Donald Trump und sein Vize J.D. Vance den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor laufenden Fernsehkameras demütigten, die Perspektiven für Kiew äußerst düster aus, so beunruhigt nun die Mobilisierung der Europäer offenkundig den Kreml in Moskau.

Am Dienstag war die Nachricht um die Welt gegangen, dass die USA die Lieferung von Militärgütern und vor allem die Weitergabe von Daten aus der elektronischen Überwachung der Kampfzonen an die Ukraine eingestellt hätten. „Die ukrainische Armee ist nun blind und taub, sie wird unweigerlich von den Russen überrollt werden“, so lautete die Analyse zahlreicher Beobachter. Sie könnten nun weder die Flugabwehrraketen des Typs Patriot noch die Himars-Raketenwerfer zum Beschuss russischer Stellungen einsetzen.

Kiewer Medien zitierten indes aus den Erläuterungen von Militärexperten, dass die ukrainischen Streitkräfte nun keineswegs orientierungslos auf den Schlachtfeldern seien: Man sei längst dabei, Alternativen zur Datenübertragung aus dem amerikanischen Satellitensystem Starlink aufzubauen, das die Firma SpaceX des Multimilliardärs und Trump-Beraters Elon Musk betreibt. Der ukrainische Militärgeheimdienst habe bereits vor einem Jahr festgestellt, dass auch die russischen Angreifer teilweise über Starlink kommunizierten, außerdem sei diese Art der Datenübertragung störanfällig.

Moskau setzte ein Zeichen nach der Information über die Aussetzung der Datenübertragung: In der Nacht zum Donnerstag konnte die ukrainische Flugabwehr einen russischen Raketenangriff auf Selenskyjs Heimatstadt Kriwyj Ryh nicht verhindern, nach offiziellen Angaben fanden vier Personen den Tod. Zerstört wurde auch ein Hotel, in dem britische und amerikanische Helfer untergebracht gewesen seien.

Gespräche mit Kiew über eine nächste Verhandlungsrunde seien „sehr gut verlaufen“

Französische Medien berichteten, das Unternehmen Eutelsat, der drittgrößte Satellitenbetreiber weltweit, führe mit Rückendeckung der Regierung in Paris längst Gespräche über die Unterstützung des ukrainischen Militärs. Eutelsat könnte wohl in kürzester Zeit Starlinks ersetzen. Musk selbst ließ dazu verlauten, an eine Abschaltung der für das Kampfgebiet relevanten Datenübertragung sei überhaupt nicht gedacht. Italienische Medien spekulierten darüber, ob nicht Premierministerin Giorgia Meloni auf Musk eingewirkt habe. Beide hatten in der Vergangenheit wiederholt ihre freundschaftlichen Beziehungen herausgestellt, Meloni hatte zwar auch in der Vergangenheit bei vielen Gelegenheit Trump gelobt, an ihrer Unterstützung für Selenskyj aber nie Zweifel gelassen, sie war sogar nach Kiew gereist.

Dass die Lage für Kiew keineswegs hoffnungslos ist, wurde auch aus Washington indirekt bestätigt, die Informationen über die Einstellung sämtlicher militärischer Unterstützung wurden nämlich in zentralen Punkten korrigiert. Amerikanische Medien berichteten, der Austausch von Daten, die für den Abschuss russischer Raketen und Drohnen unverzichtbar seien, werde fortgesetzt, die Ukrainer bekämen lediglich nicht mehr die Daten, die sie zu Angriffen auf russisches Territorium befähigten. Auch habe Trump keineswegs angeordnet, die Lieferung von Kriegsgerät und Munition einzustellen, die noch sein Vorgänger Joe Biden angeordnet hatte.

Überdies erklärte der neue CIA-Chef John Ratcliffe, dass die „Pause bei der Unterstützung“ beendet werde, sobald Kiew nun endlich klar zu erkennen gebe, dass man zur Aufnahme von Friedensverhandlungen bereit sei. Der jüngste Brief Selenskyjs an POTUS sei ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Der nun in den amerikanischen Medien populäre Begriff steht für President of the United States. Trumps Sicherheitsberater Mike Waltz teilte überdies mit, dass die Gespräche mit Kiew über eine nächste Verhandlungsrunde „sehr gut verlaufen“ seien.

Gegenstand der bisherigen Verhandlungen war vor allem ein Abkommen über die Ausbeutung von Rohstoffen, vor allem Metalle und seltene Erden, die für die Produktion von Hightech-Gütern unabdingbar sind, durch amerikanische Unternehmen. Allerdings hatte Selenskyj bemängelt, dass Washington keine Garantieerklärung über die militärische Sicherheit der Ukraine abgeben wollte. Über diesen Punkt war es im Weißen Haus zum Eklat gekommen, J.D. Vance hatte – faktenwidrig – Selenskyj vorgeworfen, sich nie für die amerikanische Unterstützung bedankt zu haben.

Laut J.D. Vance wäre wäre die Anwesenheit amerikanischer Unternehmen eine Sicherheitsgarantie

Selenskyj betonte nun in seiner Botschaft an Trump erneut seine Dankbarkeit, andere Offizielle Kiews taten es ihm nach. Über die sozialen Medien wurde sogar ein Videoclip verbreitet, in dem ein ukrainischer Kampfpilot in voller Montur den Amerikanern dankt. Der ukrainische Präsident war am Sonntag als Gast der Londoner Konferenz europäischer Spitzenpolitiker über die weitere Unterstützung für Kiew vom Gastgeber, dem britischen Premier Keir Starmer, zu einer Demutsgeste gegenüber Trump gedrängt worden. Das Kalkül ging offensichtlich auf: POTUS zeigte sich in seiner Rede vor dem Kongress am Mittwoch, in der er erneut von einem nun begonnenen „goldenen Zeitalter” für die USA schwärmte, überaus befriedigt über die Worte Selenskyjs.

In Kiew nahm man die Rede Trumps überwiegend mit Erleichterung auf. Allerdings kritisierten mehrere Abgeordnete der Opposition ebenso wie ein Teil der Kommentatoren, dass Selenskyj nun einen Kotau gemacht habe. Am Mittwoch wurde bekannt, dass Vertreter Washingtons in Kiew weitere prominente innenpolitische Gegner Selenskyjs getroffen hätten, darunter die frühere Premierministerin Julia Timoschenko sowie seinen Vorgänger im Präsidentenamt, Petro Poroschenko. Kommentatoren waren sich sicher, dass sie Gespräche über eine Ablösung Selenskyjs geführt hätten, da Trump diesen persönlich nicht leiden könne.

Verteidiger Selenskyjs wiesen auf die Aussagen von J.D. Vance vom Anfang dieser Woche hin: Sollte das Rohstoffabkommen doch noch zustande kommen, so wäre die Anwesenheit amerikanischer Unternehmen in der Ukraine nach einem Friedensabkommen eine Garantie dafür, dass Putin es nicht wagen würde, das Land erneut anzugreifen. Im Übigen bleibe es Sache der Europäer, so Vance, dort für militärische Sicherheit zu sorgen.

Genau dies dürfte das Hauptthema des heutigen EU-Gipfels sein. Er wurde nach dem Eklat von Washington anberaumt, in enger Absprache des französischen Staatspräsidenten Emmanuel mit dem polnischen Premier Donald Tusk; Polen hat in diesem Halbjahr die EU-Präsidentschaft inne. Macron war neben Starmer auch treibende Kraft auf der Londoner Konferenz am Sonntag, deren Hauptziel es offenkundig war, Alleingänge Trumps und weitreichende Zugeständnisse an Putin auf Kosten der Ukraine zu verhindern. Sowohl Starmer als auch Macron sparten auf der Konferenz nicht mit Schmeicheleien an die Adresse Trumps, stellten aber auch klar, dass sie eine „Koalition der Willigen“ zusammenbringen würden, die die Ukraine weiterhin militärisch und politisch stützen solle.

Macron und Starmer wollen Trump Angebote machen, „die er nicht zurückweisen kann“

Macron hatte am Mittwochabend überdies bekanntgegeben, dass er für kommenden Montag die Militärführungen der großen EU-Staaten sowie Kanadas nach Paris eingeladen habe, um über Sofortmaßnahmen zur Unterstützung Kiews zu beraten. In einer vom Fernsehen übertragenen „Rede an die Nation“ legte er dar, dass der Verteidigungshaushalt seiner Regierung spürbar gesteigert werden müsse, dass er überdies Gespräche mit der künftigen Bundesregierung über die Ausweitung des nuklearen Schutzschirms Frankreichs auf die Bundesrepublik führen werde. Er verwies auf die beispiellose Aufrüstung der russischen Streitkräfte, die Putin parallel zum Angriffskrieg gegen die Ukraine befohlen hat, und warnte: „Russland ist zu einer Bedrohung für Frankreich und Europa geworden.“ Putin hat angekündigt, bis 2030 seine Streitkräfte um 300.000 Soldaten aufzustocken sowie 3000 „hochmoderne“ Kampfpanzer und 300 Kampfflugzeuge bauen zu lassen.

Wenige Tage nach dem Eklat im Oval Office zeichnet sich also ab, dass die Europäer nicht nur gewillt sind, Kiew entschlossener als bisher zu unterstützen, sondern auch, dass sie an Friedensverhandlungen beteiligt werden wollen. Laut BBC wollen Macron und Starmer Trump Angebote machen, „die er nicht zurückweisen kann“: Da die europäische Rüstungsindustrie nicht in der Lage sei, kurzfristig die Waffensysteme zu liefern, die die Verteidigungsfähigkeit der europäischen Staaten entscheidend verstärken könnten, werde man Milliardenaufträge an US-Unternehmen vergeben.

All diese Analysen und Entwicklungen werden laut den russischen Exilmedien, die indes nach wie vor ihre Informanten im Moskauer Machtzirkel haben, im Kreml mit wachsender Besorgnis verfolgt. Nach dem Washingtoner Eklat und dem Rausschmiss Selenskyjs aus dem Weißen Haus hatte die Kremlpropaganda zunächst jubiliert. Der frühere Präsident Dmitri Medwedew hatte auf X von einer „verdienten Ohrfeige“ für den Gast aus Kiew geschrieben. Außenminister Sergej Lawrow nannte Selenskyj einen „reinen Nazi“ und „Verräter des jüdischen Volks“, auch lobte er Trump dafür, dass er dem Kiewer „Nazi-Regime“ gezeigt habe, wo sein Platz sei.

Sind Trumps freundliche Worte an die Adresse Putins eine Finte?

Postwendend antwortete der oberste Rabbiner der Ukraine, Moshe Reuven Asman, Lawrow auf Facebook: „Ihr habt angegriffen und diesen Krieg begonnen, ihr tötet nicht nur Ukrainer, sondern auch Vertreter anderer Nationen: Russen, Juden, Tataren, die in der Ukraine in Frieden, Freiheit und Würde miteinander lebten.“ Zwar werden in Moskau derartige Stellungnahmen aus der jüdischen Gemeinschaft ignoriert, aber in den amerikanischen Medien finden sie ein Echo.

Lawrow hattte zuletzt wiederholt erklärt, Moskau werde auf keinen Fall die Stationierung von Truppen aus westlichen Staaten in der Ukraine akzeptieren. Aber genau dies hat Macron in Aussicht gestellt, auch Starmer hatte sich in diesem Sinne geäußert. Kanadier und Australier signalisierten am Mittwoch, dass sie sich mit eigenen Kontingenten an einer Militärmission zur Stabilisierung der Ukraine beteiligen würden. Allerdings ist unklar, wie sich Trump dazu stellt.

Auch warnen den Berichten aus Moskau zufolge Experten des Kremls, Trumps freundliche Worte an die Adresse Putins könnten eine Finte sein, um die Russen überhaupt zur Einstellung der Kampfhandlungen zu bewegen. Die USA würden Russland nie auf Augenhöhe behandeln, da die amerikanische Wirtschaft nie eine permanente Konfrontation mit den EU-Staaten zulassen werde. Deren Wirtschaftsleistung sei nun einmal zwanzigmal höher als die Russlands, an dessen technologischer Modernisierung die USA ohnehin nicht interessiert seien.

Die Hauptsorge Moskaus aber bezieht sich auf die Mobilisierung der Europäer. Sollten diese mit ihren Bemühungen Erfolg haben, in Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine einbezogen zu werden, so dürfte es Putin schwer fallen, allein mit Schmeicheleien bei Trump weitreichende Zugeständnisse auszuhandeln. Es darf kein „zweites Jalta“ geben, so heißt es in Kommentaren der Medien im Baltikum und in Polen. Auf der Konferenz von Jalta im Februar 1945 hatte der schwer kranke US-Präsident Franklin D. Roosevelt im naiven Glauben, Stalin sei ebenfalls an der Demokratisierung der Welt interessiert, ihm ganz Mittelost- und Osteuropa als Einflusszone zugestanden.