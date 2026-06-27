Russisch-ukrainischer Krieg - Hilft die EU Kiew bei Zwangsrekrutierungen?

Russland und die Ukraine kämpfen nicht nur an der Front, sondern auch um neue Soldaten. Während Moskau offenbar eine Massenmobilisierung vorbereitet, verschärft Kiew den Druck auf wehrpflichtige Männer im Ausland – und bittet die EU um Unterstützung. Brüssel will der Bitte nachkommen.