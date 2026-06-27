Mehrere Soldaten tragen einen Sarg; daneben eine große ukrainische Flagge, regennasse Straße. Foto.
Ukrainische Soldaten tragen am 8. Juni 2026 in Kiew einen Kameraden zu Grabe / picture alliance/dpa/AP | Danylo Antoniuk

Russisch-ukrainischer Krieg Hilft die EU Kiew bei Zwangsrekrutierungen?

Russland und die Ukraine kämpfen nicht nur an der Front, sondern auch um neue Soldaten. Während Moskau offenbar eine Massenmobilisierung vorbereitet, verschärft Kiew den Druck auf wehrpflichtige Männer im Ausland – und bittet die EU um Unterstützung. Brüssel will der Bitte nachkommen.

VON THOMAS URBAN am 27. Juni 2026 10 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

So erreichen Sie Thomas Urban:

Zur Artikelübersicht

Nach vier Jahren des mörderischen Abnutzungskriegs haben die Militärführungen in Moskau und in Kiew dasselbe gravierende Problem: Es gelingt ihnen nicht, die hohen Verluste an der Front durch neu eingezogene Soldaten vollständig zu ersetzen. In Moskau macht das Gerücht die Runde, Kremlchef Wladimir Putin habe die Militärverwaltung angewiesen, eine breit angelegte Mobilisierung vorzubereiten, als deren Ergebnis bis zu einer Million Mann eingezogen werden sollen. Kiew setzt auf einen anderen Weg, um eine große Zahl von Nachrückern an die Front schicken zu können, und kopiert dabei Maßnahmen, die die russische Seite bereits ergriffen hat: Nachbarstaaten werden gebeten, Männer, die sich dem Wehrdienst entziehen wollen, zurückzuschicken.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Klaus Funke | Sa., 27. Juni 2026 - 15:52

Vor allem bei den aus der Ukraine hierher Geflüchteten. Und es wird neue Gräben auftun. Unter den Ukrainern selbst. Allerdings ist es nur gerecht. Man kann nicht nur die Hände aufhalten, man muss auch was tun für sein Land, wenn man sich schon hier als Ukrainer vollmundig definiert. Aber es gibt auch eine andere Lösung. Die Geflüchteten sollten sich nach Russland wenden. Dort werden sie gewiss nicht an die Ukraine ausgeliefert, aber sie könnten natürlich von der russischen Armee rekrutiert werden, und dann kämpfen sie doch wieder in der Ukraine, nur auf der anderen Seite. Also, wie man es dreht, es kommt Unbefriedigendes heraus. Fazit: Der Krieg muss enden. Indes, was der Selensky wieder an den Putin geschickt hat als sog. Friedensangebot, wird der Kremlchef niemals annehmen. Es bleibt ein Ermüdungskrieg. Trotz Trump und trotz EU. Wir wird zuerst aufgeben? Die Russen werden es nicht sein. US-Amerikanische Insider stellen klare Prognosen. Die Ukraine wird verlieren. So oder so.

Ingo Frank | Sa., 27. Juni 2026 - 17:20

männliche Ukrainer hier in Deutschland alimentiert werden und sich die E … schaukeln dürfen und der deutsche Steuerzahler bezahlt’s und haften obendrein ganz „dicke“ für die EU Milliarden. an Ukrainehilfen.
I.ü. reicht ein Blick auf die Landkarte, wenn in vielleicht gerade einmal in 25% des Ukrainischen Territoriums Kampfhandlungen stattfinden und die anderen Kriegsschäden lediglich punktuell stattfinden…… die auch nur als Gegenmaßnahmen zu betrachten sind gegen den Beschuss russischer Städte hinter der Front bzw. der alten Grenze zwischen Russland u d Ukraine.
Der ganze Krieg wäre bei entsprechendem diplomatischen Druck auf beide Kriegsparteien vorbei.
Genau wie das Vorhaben, unsere Freiheit am Hindukusch zu verteidigen, was im Desaster für Deutschland endete wird dieser Krieg enden. Ganz ganz genau so, und Selenskyj lacht sich ins Fäustchen, über so viel deutsche
Dummheit ….. die zum eigenen deutsche Ruin „mal wieder“ führen wird !
MfG a der Erfurter Republik

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.