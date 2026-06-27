- Hilft die EU Kiew bei Zwangsrekrutierungen?
Russland und die Ukraine kämpfen nicht nur an der Front, sondern auch um neue Soldaten. Während Moskau offenbar eine Massenmobilisierung vorbereitet, verschärft Kiew den Druck auf wehrpflichtige Männer im Ausland – und bittet die EU um Unterstützung. Brüssel will der Bitte nachkommen.
Nach vier Jahren des mörderischen Abnutzungskriegs haben die Militärführungen in Moskau und in Kiew dasselbe gravierende Problem: Es gelingt ihnen nicht, die hohen Verluste an der Front durch neu eingezogene Soldaten vollständig zu ersetzen. In Moskau macht das Gerücht die Runde, Kremlchef Wladimir Putin habe die Militärverwaltung angewiesen, eine breit angelegte Mobilisierung vorzubereiten, als deren Ergebnis bis zu einer Million Mann eingezogen werden sollen. Kiew setzt auf einen anderen Weg, um eine große Zahl von Nachrückern an die Front schicken zu können, und kopiert dabei Maßnahmen, die die russische Seite bereits ergriffen hat: Nachbarstaaten werden gebeten, Männer, die sich dem Wehrdienst entziehen wollen, zurückzuschicken.
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