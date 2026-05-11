Russisch-ukrainischer Krieg - Gerhard Schröder als Vermittler?

Der Vorschlag Wladimir Putins, ausgerechnet Gerhard Schröder als Vermittler im Ukrainekrieg einzusetzen, sorgt in Deutschland für Empörung. Aber ist die Idee wirklich so absurd? Eine Ehrenrettung des Ex-Bundeskanzlers.