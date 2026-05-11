- Gerhard Schröder als Vermittler?
Der Vorschlag Wladimir Putins, ausgerechnet Gerhard Schröder als Vermittler im Ukrainekrieg einzusetzen, sorgt in Deutschland für Empörung. Aber ist die Idee wirklich so absurd? Eine Ehrenrettung des Ex-Bundeskanzlers.
Wäre Gerhard Schröder geeignet als Vermittler für Verhandlungen über das Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine? Mit diesem Vorschlag hat Wladimir Putin nun die Welt überrascht und ist fast durchweg auf Ablehnung gestoßen. Denn vor allem die westlichen Unterstützer der Ukraine stoßen sich an Schröders früherem Engagement für die russischen Rohstoffgiganten Gazprom und Rosneft, sie unterstellen ihm, er könne nicht neutral sein. Außerdem wird ihm vorgehalten, dass er sich unmittelbar nach seiner Abwahl als Bundeskanzler 2005 in den Dienst der Russen gestellt hat.
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