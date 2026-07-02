Der US-Angriff auf den Iran Ende Februar sollte nicht nur das Land daran hindern, Atomwaffen zu erwerben, sondern auch die unbeabsichtigten strategischen Folgen der amerikanischen Entscheidung aus dem Jahr 2003 rückgängig machen, einen Regimewechsel im Irak anzustreben. Der Zusammenbruch des Regimes von Baschar al-Assad in Syrien Ende 2024 bot Washington eine historische Gelegenheit, den Einfluss Teherans im nördlichen Teil des Nahen Ostens zurückzudrängen.

Es überrascht daher nicht, dass parallel dazu Bemühungen im Gange sind, den wichtigsten regionalen Stellvertreter des Iran, die Hisbollah im Libanon, sowie das Netzwerk irakischer Milizen, die unter dem Dach der „Volksmobilisierungskräfte“ organisiert sind, zu schwächen. Der Iran ist jedoch noch nicht am Ende, und obwohl die neue, von der Türkei unterstützte Regierung in Syrien einen erheblichen Rückschlag für die regionale Strategie des Iran darstellt, dürfte Teheran auf absehbare Zeit sowohl im Libanon als auch im Irak weiterhin erheblichen Einfluss behalten.

Am 30. Juni gab ein Sprecher der irakischen Regierung bekannt, dass Bagdad den pro-iranischen Milizen im Land eine Frist bis zum 30. September gesetzt hat, um ihre Waffen abzugeben – ein Datum, das mit dem Ende der Mission der von den USA geführten Koalition gegen den Islamischen Staat zusammenfällt. Der irakische Ministerpräsident Ali al-Zaidi wird Mitte Juli im Weißen Haus erwartet, wo er voraussichtlich die Bemühungen zur Entwaffnung der Milizen erörtern und gleichzeitig um die Fortsetzung der politischen und wirtschaftlichen Unterstützung durch die USA werben wird.

Zwei Tage zuvor, am 28. Juni, besuchte der iranische Außenminister Abbas Araghchi Bagdad, um die Vorbereitungen für die Trauerfeierlichkeiten für den ehemaligen Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei an den heiligen Stätten des Irak zu koordinieren und die bilateralen Beziehungen im Anschluss an die kürzlich unterzeichnete Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran zu erörtern. Zuvor, am 12. Mai, hatte der Kommandeur der iranischen Eliteeinheit „Quds-Truppe“, Brigadegeneral Esmail Qaani, einen unangekündigten Besuch in Bagdad abgestattet – vier Tage vor al-Zaidis Amtsantritt –, um mit dem Iran nahestehenden Politikern und Milizenführern zusammenzutreffen und sie dazu aufzufordern, Washington gegenüber keine Zugeständnisse in Bezug auf die Entwaffnung zu machen.

Der Aufbau der iranischen Landbrücke

Der Wettstreit um die Zukunft des Irak ist die jüngste Phase eines strategischen Konflikts zwischen den USA und dem Iran, der mit Washingtons Entscheidung begann, Saddam Hussein nach den Anschlägen vom 11. September zu stürzen, sowie mit dem darauf folgenden US-Feldzug gegen den sunnitischen Dschihadismus. Beim Wiederaufbau des irakischen Staates stützte sich die Regierung unter George W. Bush stark auf schiitisch-islamistische Gruppierungen mit langjährigen Verbindungen nach Teheran und ermöglichte es dem Iran damit unbeabsichtigt, beispiellosen Einfluss in seinem westlichen Nachbarland zu erlangen.

Obwohl die USA mehr als acht Jahre lang versuchten, den iranischen Einfluss auszugleichen und einzudämmen, blieben diese Bemühungen letztlich erfolglos, da innenpolitischer Druck und sich wandelnde strategische Prioritäten schließlich Ende 2011 zum Abzug der US-Truppen aus dem Irak führten. In dem darauf folgenden Machtvakuum driftete der Irak entscheidend in den Einflussbereich des Iran ab, wodurch die derzeitigen Bemühungen zur Eindämmung der von Teheran unterstützten Milizen Teil einer viel umfassenderen Strategie der USA sind, die geopolitischen Folgen der Invasion von 2003 rückgängig zu machen.

Ende 2011 schien es, als hätte der Iran ein seit langem angestrebtes strategisches Ziel erreicht: einen zusammenhängenden Einflussbereich, der sich von seiner Westgrenze über den Irak und Syrien bis zum Mittelmeer durch den Libanon erstreckt. Doch noch im selben Jahr drohte der Ausbruch des Arabischen Frühlings, die Errungenschaften des Iran zunichte zu machen, als das Assad-Regime in einen Bürgerkrieg gegen überwiegend sunnitisch-islamistische Aufständische verwickelt wurde.

Unter der Führung von Qaanis Vorgänger, Generalmajor Qassem Soleimani, nutzte das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) die Hisbollah und deren wachsenden Einfluss im Irak, um eine riesige Expeditionsstreitmacht aus Zehntausenden schiitischer Milizionäre aus der gesamten arabischen und muslimischen Welt zusammenzustellen, um die Assad-Regierung zu stützen. Gleichzeitig stellte der Aufstieg des Islamischen Staates im Osten Syriens und im Westen des Irak eine existenzielle Herausforderung sowohl für Damaskus als auch für die noch junge, von Schiiten geführte politische Ordnung in Bagdad dar und zwang Teheran zu einem langwierigen regionalen Feldzug, um seine seit der US-Invasion im Irak erzielten Fortschritte zu verteidigen.

Der rasante Aufstieg des Islamischen Staates führte zu einer ungewöhnlichen Übereinstimmung der Interessen zwischen Washington und Teheran, die beide die dschihadistische Gruppe als eine größere unmittelbare Bedrohung betrachteten als einander. Anstatt entschlossen gegen das Assad-Regime vorzugehen, beschränkte die Obama-Regierung ihre militärische Rolle in Syrien weitgehend auf den Kampf gegen den Islamischen Staat und entsandte rund 1000 Spezialkräfte zur Unterstützung der von syrischen Kurden geführten Offensive gegen die Dschihadisten. Dieser Ansatz ermöglichte es dem Iran – in enger Zusammenarbeit mit Russland und der Hisbollah –, das Assad-Regime bis Ende 2016 zu stabilisieren, wenn auch als einen Staat, dessen Überleben zunehmend von Teheran abhängig war.

Unterdessen organisierte der Iran im Irak eine Reihe schiitischer Milizen unter dem Dach der „Popular Mobilization Forces“ (PMF), die an der Seite der irakischen Sicherheitskräfte kämpften, die von 5000 in das Land zurückverlegten US-Soldaten unterstützt wurden. Das daraus resultierende Paradoxon bestand darin, dass die USA und der Iran faktisch auf derselben Seite gegen einen gemeinsamen Feind kämpften, während sie gleichzeitig um langfristigen Einfluss auf den irakischen Staat konkurrierten.

Bis Ende 2017 hatte der Islamische Staat fast sein gesamtes Territorium im Irak verloren, was es dem Iran ermöglichte, seinen Einfluss aus Kriegszeiten in dauerhafte politische und militärische Macht über seinen westlichen Nachbarn umzuwandeln. Neben der Unterstützung durch eine schwache, Teheran nahestehende Regierung in Bagdad stützte sich die IRGC auf die rund 100.000 Mann starken PMF, um die schiitische Kontrolle über weite Teile des mehrheitlich sunnitischen Westiraks zu festigen und ihren Einfluss bis zur syrischen Grenze auszudehnen.

Dieser zusammenhängende Korridor verschaffte der Quds-Truppe einen sicheren Landweg, über den sie ihre militärische Verankerung in Syrien vertiefte. Anfang 2019 war auch der Islamische Staat in Syrien zusammengebrochen, womit die von Iran seit langem angestrebte Landbrücke zum Mittelmeer vollendet war. Die Ausweitung dieser von Iran angeführten regionalen Achse veränderte das Sicherheitsumfeld Israels grundlegend und bereitete den Boden für die eskalierende Konfrontation, die auf den Angriff der Hamas im Oktober 2023 folgte, sowie für den umfassenderen regionalen Krieg, der sich seitdem entfaltet hat.

Die Wende

Mit der territorialen Niederlage des Islamischen Staates sahen sich die USA erneut mit der längerfristigen strategischen Herausforderung des wachsenden regionalen Einflusses des Iran konfrontiert. Die Spannungen eskalierten, nachdem sich die Trump-Regierung 2018 aus dem Atomabkommen zwischen den USA und dem Iran zurückgezogen hatte. Im Jahr 2019 reagierte der Iran mit einer Reihe von Druckmaßnahmen, darunter Sabotageakte gegen Tanker im Persischen Golf sowie Drohnen- und Raketenangriffe der Huthis auf Saudi-Arabien. Dies gipfelte im September 2019 in dem Angriff auf die Abqaiq-Anlage von Saudi Aramco, woraufhin die USA im Januar 2020 den Kommandeur der Quds-Truppe, Soleimani, und den irakischen PMF-Führer Abu Mahdi al-Muhandis töteten.

Soleimanis Tod bedeutete einen schweren Rückschlag für den Iran, da damit der zentrale Architekt seiner regionalen Strategie ausgeschaltet wurde, die auf dem Aufbau und der Steuerung eines Netzwerks nichtstaatlicher Stellvertreter im gesamten Nahen Osten beruhte, und markierte einen Wendepunkt in der allmählichen Schwächung des operativen Zusammenhalts der Quds-Truppe. Parallel dazu versuchten die USA, die als überzogener regionaler Einflusswahn wahrgenommene Politik des Iran durch die 2020 ausgehandelten Abraham-Abkommen in diplomatische Gewinne umzumünzen, die die Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, dem Sudan und Marokko normalisierten.

Washington vermittelte zudem eine stillschweigende, aber zunehmend strukturierte saudisch-israelische Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, Nachrichtendienste und Wirtschaft. Aus Teherans Sicht drohte diese sich abzeichnende Annäherung, einen anti-iranischen Regionalblock zu festigen und seine strategische Tiefe entlang seiner Westflanke zu untergraben. Als Reaktion darauf verstärkte der Iran seine Unterstützung für die Hamas im Gazastreifen, was am 7. Oktober 2023 in dem Angriff auf Israel gipfelte.

Für Teheran und seine Partner war der Angriff ein Versuch, die Dynamik der regionalen Normalisierung zu stören und umzukehren. Die Entscheidung des Iran, den Druck auf Israel durch den Angriff der Hamas, anhaltenden Raketenbeschuss der Hisbollah aus dem Libanon und die Störung der Schifffahrt im Roten Meer durch die Huthis zu verstärken, erwies sich jedoch als schwerwiegende strategische Fehleinschätzung. Anstatt zu einem koordinierten Eskalationsmanagement zu führen, lösten diese Maßnahmen einen umfassenderen regionalen Krieg aus, der die Hamas im Gazastreifen schwer schwächte, der Struktur und Funktionsfähigkeit der Hisbollah schweren Schaden zufügte und die Huthis unter starkem militärischem Druck dazu zwang, die Intensität ihrer maritimen Kampagne zu verringern.

Der Konflikt trug zudem zum Zusammenbruch des Assad-Regimes bei, untergrub die letzte tragfähige Säule des iranischen Landkorridors in der Levante und schwächte die strategische Tiefe, die Teheran über vier Jahrzehnte hinweg aufgebaut hatte. Im Laufe des vergangenen Jahres hat sich der Schwerpunkt der Konfrontation näher an den Iran selbst verlagert, wobei die Islamische Republik nun selbst zum Hauptschauplatz der Kämpfe geworden ist.

Baghdads Stunde

Indem der Iran den Druck auf die arabischen Golfstaaten verstärkte und den Handelsverkehr durch die Straße von Hormus behinderte, während er gleichzeitig einem Kompromiss in Bezug auf sein Atomprogramm zustimmte, gelang es ihm, eine Neuausrichtung der US-Politik zu erreichen, die zur Aufhebung der Beschränkungen des iranischen Zugangs zu den Seewegen und zu einem Waffenstillstandsabkommen führte.

Das iranische Regime hat die unmittelbare Eskalationsphase überstanden. Nun steht es jedoch im eigenen Land vor schwerwiegenden strukturellen Herausforderungen, darunter wirtschaftliche Belastungen, politische Zersplitterung und wachsender sozialer Druck. Gleichzeitig räumt Teheran der Erhaltung der Hisbollah als vorwärts stationiertem bewaffnetem Arm seiner regionalen Strategie weiterhin Priorität ein, obwohl die Gruppe erheblich geschwächt wurde. Auf regionaler Ebene war der Iran gezwungen, sich wieder auf den Irak als sein wichtigstes Einflussgebiet zu stützen, doch selbst hier ist seine Position zunehmend gefährdet und umstritten.

Der regionale Krieg hat dem irakischen Premierminister al-Zaidi die bislang größte Chance geboten, die staatliche Autorität über die PMF wieder durchzusetzen – ein Ziel, das seit der Gründung des derzeitigen, von Schiiten dominierten politischen Systems im Jahr 2003 jedem Premierminister verwehrt geblieben war. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern profitiert al-Zaidi von einer seltenen Übereinstimmung der Interessen.

Viele Milizenführer haben ein Interesse an der politischen und wirtschaftlichen Stabilität des Irak entwickelt, während sie gleichzeitig beispiellosem Druck aus Washington ausgesetzt sind, die vom Iran unterstützten bewaffneten Gruppen aufzulösen. Seine politische Position wurde durch die ausdrückliche Unterstützung der USA für sein Amt als Ministerpräsident gestärkt, die weithin als an bedeutende Fortschritte bei der Entwaffnung der Milizen geknüpft angesehen wurde. Diese günstigen Bedingungen haben bereits zu konkreten Schritten zur Integration oder Demobilisierung mehrerer wichtiger Fraktionen geführt, was darauf hindeutet, dass Bagdad endlich die Chance haben könnte, eine der Hauptstützen des iranischen Einflusses im Irak zu schwächen.

Die Schwächung der regionalen Position des Iran veranlasst viele schiitische politische Gruppierungen und Milizen im Irak dazu, die Kosten einer weiterhin engen Anbindung an Teheran neu zu bewerten, da nur wenige bereit sind, ihren eigenen Niedergang parallel zu dem ihres langjährigen Schutzherrn mitanzusehen. Diese Akteure haben zunehmend ein Interesse daran, politischen und strategischen Abstand zum Iran zu gewinnen, um sich vor der wachsenden Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft der Islamischen Republik zu schützen.

Gleichzeitig erkennen sie, dass die Erschließung des enormen Energiepotenzials des Irak und die Gewinnung der für dessen Entwicklung erforderlichen Investitionen eine stabile Beziehung zu den USA und der breiteren internationalen Gemeinschaft erfordern. Für sie gibt es das Hisbollah-Modell der Abhängigkeit von Teheran und das Huthi-Modell eines unabhängigen Akteurs, der sich mit dem Iran verbündet, wann immer es seinen Interessen dient.

Die nächste Phase des Rückdrängens

Damit diese strategische Neuausrichtung gelingt, muss die zersplitterte schiitische politische Klasse des Irak die internen Rivalitäten überwinden, die der Iran seit mehr als zwei Jahrzehnten geschickt ausnutzt. Gleichzeitig sehen sich die schiitischen Fraktionen im Irak zunehmendem Druck durch die Bildung einer neuen syrischen Regierung gegenüber, die von der sunnitisch-islamistischen Bewegung Hayat Tahrir al-Sham dominiert wird und das regionale Gleichgewicht an der Westgrenze des Irak grundlegend verändert hat. Sie sind zutiefst besorgt, dass eine von der Türkei und Saudi-Arabien unterstützte Regierung in Damaskus eine Wiederbelebung des politischen und militanten Einflusses der Sunniten im Irak begünstigen könnte.

Diese Befürchtungen werden durch die zunehmende strategische Annäherung zwischen Ankara und Washington verstärkt (wie die Tatsache zeigt, dass Tom Barrack, der US-Botschafter in der Türkei und Sonderbeauftragter von Präsident Donald Trump für die Levante, kürzlich den Irak in sein Zuständigkeitsgebiet aufgenommen hat), da beide ein gemeinsames Interesse daran haben, die Hisbollah im Libanon zu schwächen und den iranischen Einfluss im Irak zurückzudrängen.

Ob der Hisbollah und den schiitischen Milizen im Irak ihre unabhängigen militärischen Fähigkeiten entzogen werden können, wird sich eher in einem langen und ungewissen Prozess als durch ein einzelnes politisches Abkommen oder eine militärische Kampagne entscheiden. Der Erfolg erfordert anhaltenden militärischen und wirtschaftlichen Druck auf den Iran, um den Schutzherrn selbst dazu zu zwingen, die Bewaffnung dieser Gruppen einzustellen, während gleichzeitig die strategischen Kalküle seiner Stellvertreter neu ausgerichtet werden müssen, um sie davon zu überzeugen, dass die Integration in staatliche Institutionen langfristig mehr Sicherheit bietet als fortgesetzter bewaffneter Widerstand.

Selbst unter diesen Bedingungen dürfte sich die Entwaffnung der Hisbollah als weitaus schwieriger erweisen als die Neutralisierung der schiitischen Milizen im Irak, da die politische Dominanz der libanesischen Gruppe auf ihrer militärischen Überlegenheit gegenüber den staatlichen Streitkräften beruht. Viele irakische Milizen verfügen über einen gangbaren Weg, ihren Einfluss durch den bereits von Schiiten dominierten irakischen Staat selbst zu bewahren – und in einigen Fällen sogar auszubauen –, dessen enorme Kohlenwasserstoffvorkommen eine Anreizstruktur bieten, mit der der Libanon schlichtweg nicht mithalten kann.

Das größte Hindernis für die Umgestaltung des Netzwerks regionaler Stellvertreter des Iran ist nicht nur militärischer oder politischer, sondern auch ideologischer Natur. Die revolutionäre schiitisch-islamistische Doktrin der Islamischen Republik liefert weiterhin die ideologische Legitimation, die viele dieser Gruppen an Teheran bindet, was es weitaus schwieriger macht, ihre langfristige strategische Ausrichtung allein durch Zwang oder wirtschaftliche Anreize zu ändern.

Auch wenn sich ändernde geopolitische Umstände Stellvertreterorganisationen dazu zwingen könnten, ihre Taktik anzupassen und ihre Beziehungen zum Iran neu zu kalibrieren, sollten solche Anpassungen nicht mit einer Abkehr von der ideologischen Weltanschauung verwechselt werden, die ihrer Identität und ihrem Zweck zugrunde liegt. Eine dauerhafte Verhaltensänderung erfordert daher nicht nur eine Schwächung der materiellen Kapazitäten des Iran zur Aufrechterhaltung seines regionalen Projekts, sondern auch eine Untergrabung der ideologischen Anziehungskraft, die es ihm ermöglicht hat, fast ein halbes Jahrhundert lang Bestand zu haben.

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