- Wenn Klimapolitik zur Identitätsfrage wird
Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat US-Außenminister Marco Rubio mit der „Klimasekte“ abgerechnet. Damit zieht er die Debatte weg von Emissionspfaden, Technologien und Kostenkurven – hin zu Kulturkampf und Souveränität. Was bedeutet das für Europa?
Mit der Chiffre „Klimasekte“ hat US-Außenminister Marco Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2026 einen Deutungsrahmen gesetzt, der Klimapolitik nicht als nüchternes Risiko-Management, sondern als ideologisch motivierte Selbstschädigung markiert. Das ist mehr als Polemik: Wer „Sekte“ sagt, erklärt die Gegenseite nicht nur für falsch, sondern für irrational – und entzieht ihr damit den Anspruch, überhaupt noch ernsthaft verhandlungsfähig zu sein. Genau darin liegt die politische Funktion dieses Framings: Es soll nicht überzeugen, sondern entwerten.
