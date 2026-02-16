Rubios „Klimasekte“-Rede - Wenn Klimapolitik zur Identitätsfrage wird

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat US-Außenminister Marco Rubio mit der „Klimasekte“ abgerechnet. Damit zieht er die Debatte weg von Emissionspfaden, Technologien und Kostenkurven – hin zu Kulturkampf und Souveränität. Was bedeutet das für Europa?