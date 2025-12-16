Dass Politiker dazu neigen, ihre eigenen Leistungen zu übertreiben, ist nichts Besonderes. Gerade beim Verfassen ihrer Biografie oder Memoiren erliegt so mancher Volksvertreter der Versuchung, mit der Wahrheit etwas großzügiger umzugehen, um sich ins rechte Licht zu setzen. Manchmal allerdings gerät der Wunsch, sich größer zu machen, als man ist, zur Farce. Ein solches Beispiel ist der Besuch von Ronald Reagan in Bonn im November 1978, den Helmut Kohl später als eines seiner diplomatischen Meisterstücke pries. Doch es war alles anders – ganz anders.

Der Besuch Reagans vor fast fünfzig Jahren ist kaum dokumentiert. Es existiert lediglich ein Foto, das Kanzler Schmidt und Ronald Reagan im Kanzleramt zeigt. Laut Hans-Peter Schwarz, dem Biografen Helmut Kohls, lief der Besuch Reagans wie folgt ab:

„Ganz anders als Schmidt, der von dem Rechtsrepublikaner Reagan immer nur mit kaum verhohlener Abscheu gesprochen hatte, war Kohl so weitschauend gewesen, diesem, als er im November 1978 als Gouverneur von Kalifornien Europa bereiste, bei der Adenauer-Stiftung den roten Teppich auszurollen und ihn freundschaftlich zu umsorgen, während Helmut Schmidt sich erst in letzter Minute bereitfand, dem prominenten Rechtsrepublikaner 30 Minuten seiner Zeit zu opfern.“

So hatte man es Schwarz in die Feder diktiert. Doch in Wirklichkeit hatte Kohl an einem Treffen mit Reagan gar kein Interesse. Dass es dennoch zustande kam, war der Beharrlichkeit einiger Personen zu verdanken, die im Hintergrund wirkten.

Genüsslich gegen den Strich bürsten

Reagan trug sich mit dem Gedanken, 1980 für das Präsidentenamt zu kandidieren. Im Vorfeld dieser Kandidatur wollte er eine Reise durch die wichtigsten Hauptstädte Europas machen und dabei die jeweilige politische Elite kennenlernen. Doch in der politiknahen Szene Bonns war niemand bereit, Reagan einzuladen. Einzig die Konrad-Adenauer-Stiftung war bereit, sich der Sache anzunehmen. Zwar war dem Stiftungsvorsitzenden Bruno Heck die Delikatesse einer Einladung des in Deutschland wenig populären Ronald Reagan durchaus bewusst; sein Interesse an der Person Reagan und seine Bereitschaft, genüsslich gegen den Strich zu bürsten, überwogen jedoch die Bedenken. Als jedoch der CDU-Parteivorsitzende Helmut Kohl von der Einladung Reagans durch die Stiftung erfuhr, war Schluss mit lustig.

Kohl fühlte sich politisch präjudiziert, wollte es aber nicht riskieren, die Stiftung zur Rücknahme der Einladung zu veranlassen. Im Übrigen aber machte er gegenüber der Stiftungsleitung deutlich, dass er persönlich und auch die von ihm geführte CDU mit der Person Reagan nichts zu tun haben wollten. Originalton Kohl: „Was soll ich mit dem Opa?“ Mehr noch: Um sich und seine Partei zu „schützen“, setzte er durch, dass die Stiftung zwar den Besuch Reagans organisatorisch vorbereiten durfte, ein öffentlicher Auftritt Reagans aber um jeden Preis verhindert werden sollte. Der Stiftung wurde überdies untersagt, den Besuch Reagans gegenüber den Medien auch nur zu erwähnen. Der Besuch Reagans sollte totgeschwiegen werden. So war es dann auch.

Die Stiftung hatte für Reagan Gesprächstermine mit Kanzler Schmidt, Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff und dem Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Manfred Wörner, organisiert, doch alles vollzog sich hinter verschlossenen Türen. Zu guter Letzt hatte auch Helmut Kohl noch zugesagt, Reagan zu empfangen – nachdem er wochenlang geschwiegen und die Organisatoren im Unklaren gelassen hatte. Erst als sich Reagan buchstäblich im Anflug auf Bonn befand, sagte Kohl zu. Reagans Sicherheitsberater Richard Allen hat diesen Vorgang in seinen Memoiren süffisant als „last-minute schedule addition“ bezeichnet.

Den Tiefpunkt erreichte der Besuch von Reagan beim Mittagessen im Bonner Restaurant Tulpenfeld. Da auch hierfür die Vorgabe Kohls galt, Reagan von der Öffentlichkeit fernzuhalten, wurde in einer Ecke des Restaurants, blickdicht abgeschirmt durch mehrere Reihen von Paravents, ein Mittagessen für fünf Personen abgehalten – Teilnehmer: Ronald Reagan, Richard Allen, Bruno Heck und zwei weitere leitende Mitarbeiter der Adenauer-Stiftung, darunter der Verfasser dieses Beitrags.

Einen kurzen Höflichkeitsbesuch für Kohl

Doch der Besuch Reagans in Bonn blieb nicht ohne Folgen – und das auf eine Weise, mit der Kohl nicht gerechnet hatte. Nachdem Reagan die Wahl zum Präsidenten der USA 1980 gewonnen hatte, erhielt der Verfasser eine offizielle Einladung zur Amtseinführung des neuen Präsidenten im Januar 1981. Kohl legte sein Veto ein. Ein so bedeutendes Ereignis, so ließ er den Stiftungsvorsitzenden Bruno Heck wissen, verlange nach einer Person mit höherem Rang. Die förmliche Einladung blieb daher unbeantwortet.

Als der CDU-Vorsitzende Kohl im Oktober 1981 eine USA-Reise plante, stellte sich jedoch heraus, dass ein Besuch bei Präsident Reagan weit schwieriger sein würde als gedacht. Das State Department war strikt gegen diesen Termin für einen ausländischen Oppositionspolitiker. Auch Reagan selbst sah keine Veranlassung, Kohl, der ihn in Bonn faktisch gedemütigt hatte, zu empfangen.

Foto des Treffens / Autor

Es blieb Sicherheitsberater Richard Allen vorbehalten, wenigstens einen kurzen Höflichkeitsbesuch für Kohl zu erwirken. Am Ende der Überredungskünste Allens reagierte Reagan mit einem kurzen „bring him in“ („hol ihn rein“). Damit war die Reise in die USA politisch und publizistisch gerettet – eine Reise, die Kohl und sein Umfeld im Nachgang, und bei Hans-Peter Schwarz nachzulesen, als eine der wichtigsten Stationen in Kohls politischer Laufbahn verkauften. Nun ja!

Man wollte sich verstehen, das war offensichtlich

Die Investition in Reagan und seine Mannschaft zahlte sich vielfach aus. Als der deutsche Verteidigungsminister Manfred Wörner wenige Monate nach dem Regierungswechsel in Bonn die USA offiziell bereiste, erhielt er entgegen den Anweisungen des Auswärtigen Amts und des State Department einen Termin beim Präsidenten. Auch der Verfasser, inzwischen Leiter des Planungsstabs im Verteidigungsministerium, durfte Wörner begleiten. Dem widerspenstigen deutschen Botschafter sei im Übrigen mitgeteilt worden, so das Weiße Haus, dass er, falls er Probleme mit dieser Entscheidung habe, ja zu Hause bleiben könne.

Das Gespräch mit Reagan im Oval Office, an dem auch Vizepräsident Bush teilnahm, war außerordentlich angenehm. Man wollte sich verstehen, das war offensichtlich. Nur der deutsche Botschafter fühlte sich in dieser Runde erkennbar unwohl. All das illustrierte die fatale Lage, in der sich das Auswärtige Amt gegenüber einer neokonservativen Regierung befand, nachdem man sich jahrelang in teilweise bösartiger Rhetorik mit dieser politischen Strömung in den USA auseinandergesetzt hatte.

Heute wird Reagan von beiden amerikanischen Parteien als einer der großen Präsidenten des 20. Jahrhunderts verehrt. Und in der Konrad-Adenauer-Stiftung dürfte man wehmütig an die Zeit zurückdenken, als Rolf Zundel, einer der großen Journalisten der Bonner Republik, schrieb, die Stiftung habe in Washington inzwischen mehr Einfluss als die Deutsche Botschaft.