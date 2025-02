„Das wäre überstanden!“, stöhnten viele Menschen in den Philippinen, als Rodrigo Duterte Ende Juni 2022 ein letztes Mal aus der Tür des Präsidentenpalasts in Manila ging. Nach sechs Jahren als Regierungschef hatte er in dem südostasiatischen Land verbrannte Erde hinterlassen. In seinem Drogenkrieg, mit dem er offiziell Drogenkriminalität bekämpfen wollte, waren bis zu 30.000 Menschen erschossen worden. Menschenrechtsverletzungen hin oder her: Der Mann steht zu den Tötungen.

Denn „Du30“, wie er sich auch abkürzen lässt, hatte ja gar nichts anderes versprochen: „Tötet sie alle!“, hatte der heute 79-Jährige 2017 im Präsidentschaftswahlkampf zum Umgang mit Drogenabhängigen gefordert. Auf Kritik reagierte er harsch: Den Papst – in den überwiegend katholischen Philippinen ein Mann mit Autorität – nannte er Hurensohn. Kritische Journalisten mussten ins Gefängnis.