Fehlende Authentizität konnte man dem letzten deutschen Kaiser nicht nachsagen. In einem legendär gewordenen Interview mit dem Daily Telegraph im Oktober 1908 redete sich Wilhelm II. fast um Kopf und Kragen. Der Höhepunkt war zweifellos seine Anmerkung, er habe mit der Übermittlung eines Schlachtplans in Wirklichkeit den Burenkrieg der Briten gewonnen. Der Kaiser, so fasste es etwa der Historiker Johannes Willms zusammen, hatte sich als „Poseur, Schwindler und Schwadroneur übelster Sorte entlarvt.“

Das Interview wurde zum Skandal, weil es die konstitutionelle Krise des Kaiserreiches deutlich machte. Es gab keine dem Reichstag verantwortliche Regierung, stattdessen das persönliche Regiment des Kaisers. Einem Dilettanten an der Spitze des Staates ausgeliefert zu sein, war ein weit verbreiteter Eindruck. Verfassungsrechtliche Konsequenzen hatte das nicht. Ob der Reichstag damit die letzte Chance verpasst hatte, den Kaiser auf seine repräsentativen Funktionen zu reduzieren, wird sich heute nicht mehr klären lassen.

