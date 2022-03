Am Tag zuvor war ich per Nachtzug aus Kiew mit einer Kollegin in Krama­torsk angekommen, einer Industriestadt im Gebiet Donezk, etwa 60 Kilometer nördlich der „Kontaktlinie“ mit der sogenannten „Volksrepublik Donezk“ gelegen. An diesem sonnigen Tag lag der Krieg schon in der Luft, aber niemand wollte daran glauben, dass es so schnell so schlimm kommen würde.