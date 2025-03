Russland begründet den seit 2014 andauernden Krieg, die Invasion vom 24. Februar 2022 und die eigene Kriegspropaganda in Teilen religiös. Das Putin-Regime und die Russisch Orthodoxe Kirche (ROK) behaupten, durch den Krieg auch angeblich unterdrückte orthodoxe Christen in der Ukraine zu schützen. Gleichzeitig wird der aggressive Imperialismus durch die Propaganda-Erzählung der „Russischen Welt“ (Russki Mir) unterfüttert, in der das heutige Russland, die Ukraine und Belarus als spirituell-orthodoxe Einheit imaginiert wird, die gewaltsam wieder zusammengeführt werden müsse. Analog zur Russki-Mir-Konzeption wird mit Hilfe des tschetschenischen Präsidenten Ramzan Kadyrow eine spezifisch russische Islamauslegung („Kadyrowismus“) propagiert, die einerseits innenpolitische Gegner kontrolliert und außenpolitisch neben der christlichen Orthodoxie den Islam (in genuin-russischer Interpretation und Organisationsform) als konstitutiv für Russland proklamiert.

Parallel dazu markiert der Invasionsbeginn das Ende der Renaissance des russischen Judentums. Dieser Paradigmenwechsel für das jüdische Leben in Russland ist von einem explosiven Antisemitismus und infolgedessen von einem Massenexodus von mehr als einem Drittel aller jüdischen Russen aus ihrer Heimat gekennzeichnet. Auch der seit 1989 wirkenden Oberrabbiner Moskaus und Karlspreisträger Pinchas Goldschmidt ging unmittelbar nach dem Angriff am 27. Februar 2022 ins Exil.