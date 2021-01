In Italien ist das eingetreten, was sich angesichts der Corona-Pandemie nur die allerwenigsten wünschen konnten: eine handfeste Regierungskrise, der Bruch der Koalition. Der Rücktritt von Regierungschef Giuseppe Conte steht im Raum, sogar Neuwahlen sind nicht ausgeschlossen. Am Mittwochabend kündigten zwei Ministerinnen der Klein-Partei Italia viva (Iv) ihren Rücktritt aus der Regierung von Premier Conte an. Italia viva ist die Partei des einst gefeierten Reformers und Ex-Premiers Matteo Renzi.

Übergroßes Ego Renzi wird ein übergroßes Ego nachgesagt. Er setzt jetzt nicht nur die eigene politische Karriere, sondern auch die Zukunft Italiens aufs Spiel. Landwirtschaftsministerin Teresa Bellanova und Familienministerin Elena Bonetti sind nicht mehr Teil des Kabinetts. Im Senat, der zweiten Parlamentskammer, hat die Links-Koalition ohne Italia viva keine Mehrheit. Alles ist nun in Italien möglich: Die Bildung einer neuen Regierung mit neuem Premierminister, eine Neuauflage der alten Koalition mit dem bisherigen Premier, vielleicht sind am Ende Neuwahlen unausweichlich. Die Krise deutete sich seit einem Monat an, nun ist sie trotz aller Warnungen eingetreten.