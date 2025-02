Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

„Die Politik ist keine Wissenschaft, sie ist eine Kunst. Die Kunst ist schwer, die Kritik ist leicht“, hat Otto von Bismarck im Jahr 1884 gesagt. Diese kleine Weisheit findet sich heute am Bismarckturm im bayerischen Assenhausen am Starnberger See. Ein großer grauer Steinklotz mit einem Adler auf dem Turm, der nur gut 70 Kilometer Luftlinie von der österreichischen Grenze entfernt auf einem Hügel steht.

Der Autor dieser Zeilen hat dieses Bauwerk kürzlich zufällig entdeckt, und sich diesen Spruch dahingehend gemerkt, dass Politik erstens immer schon eine schwierige Angelegenheit gewesen ist, sie aber zweitens in diesen Tagen nochmal ganz besonders schwierig zu sein scheint. Überall Krise, überall Unzufriedenheit, und im Zentrum steht die Politik, um die herum sich derzeit vieles dreht und wendet, erodiert und neu entsteht.