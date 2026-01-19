- Vom Aufstand zur Auffangstation
Der Zulauf ehemaliger Tory-Größen stärkt und schwächt Nigel Farages Reform UK zugleich. Mit jedem prominenten Überläufer wird noch deutlicher: Eine Partei, die als Revolte begann, verwandelt sich zur Auffangstation eines gescheiterten Establishments.
Spätestens als die ehemalige konservative Abgeordnete Joanne Cunningham ihre Kandidatur für Reform UK bei der Londoner Bürgermeisterwahl bekanntgab, ließ sich das Muster nicht mehr übersehen. Schon zuvor hatte sich ein Teil des konservativen Politikbetriebs um die Tories herum – Thinktanks, Stiftungen, prominente Publizisten – in Richtung Reform bewegt. Im Herbst vollzog Danny Kruger als erster amtierender Tory-Abgeordnete im Schattenkabinett den Bruch mit der Altpartei. Er galt als jemand, der die ideologische Erneuerung der Partei hätte leiten können. Doch mit den Tories sei in Großbritannien keine politische Kehrtwende zu erreichen, so Kruger im September. Das Momentum liege nun bei Reform UK.
