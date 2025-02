Geburtshelfer unserer parlamentarischen Demokratie waren vor fast acht Jahrzehnten die Vereinigten Staaten; bewahrt und verteidigt haben sie die Parteien der politischen Mitte. Natürlich ist die Bundesrepublik kein demokratisches Musterland in dem Sinn, dass es nicht auch Fehlentwicklungen gäbe. Für einen amerikanischen Spitzenpolitiker gäbe gute Gründe, manche Entwicklung kritisch zu beleuchten. Dazu zählt etwa die deutsche Neigung, gegen „Hate Speech“ und „Fake News“ vorzugehen, selbst wenn die entsprechenden Äußerungen strafrechtlich nicht relevant sind. Oder ein Wahlrecht, das klare Mehrheiten in den Parlamenten fast unmöglich macht. Oder dass ausgerechnet in Deutschland eine in Teilen rechtsextreme Partei es im Bund zur zweitstärksten Kraft gebracht hat. Oder dass die Politik der weit geöffneten Grenzen die deutsche Gesellschaft destabilisiert hat.

Dies alles und noch manch anderes lässt sich kritisch über die Bundesrepublik sagen. Nur einer hätte das besser nicht getan: der amerikanische Vizepräsident James D. Vance. Der beklagte jetzt in seiner Münchener Rede, dass Europa – und damit auch Deutschland – sich von grundlegenden Werten trenne, die es mit den USA teile. Diese „Bedrohung von innen“ sieht Vance als eine größere Gefahr an als die Diktatoren in China oder Russland, die aggressive, vor brutalen Kriegen nicht zurückscheuende Politik Moskaus eingeschlossen.