- Die regelbasierte Ordnung ist heuchlerisch, aber keine Lüge
Mark Carneys WEF-Rede wird als rhetorischer Triumph gefeiert – zu Recht. Doch seine zentrale Metapher vom kommunistischen Ladenbesitzer verwischt eine fundamentale Unterscheidung: jene zwischen liberaler Unvollkommenheit und totalitärem Zwang.
Der kanadische Premierminister lieferte die intellektuell ambitionierteste Analyse der gegenwärtigen Weltordnung, die in Davos zu hören war. Er eröffnete mit dem berüchtigtsten Satz aus Thukydides' Melischem Dialog: „Die Starken tun, was sie können, und die Schwachen leiden, was sie müssen.“ Doch anders als selbsternannte Realisten, die dieses Diktum als ein ewiges Gesetz der Geschichte verstehen, setzte Carney die Metapher in ihrem richtigen Zusammenhang ein. Athens Ultimatum an Melos – vollständige Unterwerfung oder Vernichtung – markiert nicht den Triumph der Realpolitik, sondern den Gipfel imperialer Hybris. Ein Jahr später startete Athen die Sizilienexpedition, eine katastrophale Überstreckung, die seine Flotte vernichtete und seinen Fall einleitete.
