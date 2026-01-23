Rede des kanadischen Premiers in Davos - Die regelbasierte Ordnung ist heuchlerisch, aber keine Lüge

Mark Carneys WEF-Rede wird als rhetorischer Triumph gefeiert – zu Recht. Doch seine zentrale Metapher vom kommunistischen Ladenbesitzer verwischt eine fundamentale Unterscheidung: jene zwischen liberaler Unvollkommenheit und totalitärem Zwang.