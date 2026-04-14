- Von der Leyen missbraucht die ungarische Geschichte
Die Präsidentin der Europäischen Kommission stellt die Abwahl von Orbán in eine Kontinuität mit dem Ungarn-Aufstand von 1956 und der Wende von 1989. Das ist ein anmaßender Missbrauch der Geschichte aus eigenem Machtinteresse.
Die Präsidentin der Europäischen Kommission hat nach der Parlamentswahl in Ungarn nicht nur ein mangelhaftes historisches Urteilsvermögen bewiesen. Ursula von der Leyen setzte die völlig friedliche, demokratische Abwahl des zuvor mehrfach demokratisch gewählten Ministerpräsidenten Viktor Orbán mit dem Ungarn-Aufstand von 1956 gegen die stalinistisch-kommunistische Diktatur und die militärische Besetzung durch die sowjetische Armee gleich.
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