Ursula von der Leyen vor EU-Flagge
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, 13.04.2026 / picture alliance / abaca | Monasse Thierry/ANDBZ/ABACA

Reaktion auf die Ungarn-Wahl Von der Leyen missbraucht die ungarische Geschichte

Die Präsidentin der Europäischen Kommission stellt die Abwahl von Orbán in eine Kontinuität mit dem Ungarn-Aufstand von 1956 und der Wende von 1989. Das ist ein anmaßender Missbrauch der Geschichte aus eigenem Machtinteresse.

VON FERDINAND KNAUSS am 14. April 2026 3 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Die Präsidentin der Europäischen Kommission hat nach der Parlamentswahl in Ungarn nicht nur ein mangelhaftes historisches Urteilsvermögen bewiesen. Ursula von der Leyen setzte die völlig friedliche, demokratische Abwahl des zuvor mehrfach demokratisch gewählten Ministerpräsidenten Viktor Orbán mit dem Ungarn-Aufstand von 1956 gegen die stalinistisch-kommunistische Diktatur und die militärische Besetzung durch die sowjetische Armee gleich. 

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Alex | Di., 14. April 2026 - 13:50

Gewaltherrschaft und der Diktatur von damals deutlich näher als es Orban je war.

Von der Leyens Vergleich zeigt, wie weit sich unsere „Politikerkaste“ von der Realität entfernt hat. Sie leben in einer Scheinwelt des Macht- und Amtsmißbrauchs, der Korruption, der Vetternwirtschaft, der Lügen und es Betrugs!

Das Volk ist ihr größter Gegner, denn es ist unberechenbar, es macht, was es will, zumindest so lange es noch wählen darf. Darum haben diese Leute auch so wenig für die Demokratie, Rechtsstaat und Freiheit übrig!

Orban war gut für die EU, denn er setzte dem ganzen grünlinken Wahn Grenzen, jetzt wo er weg ist, können sie ungehindert an der Demontage der Demokratie und der Freiheit weitermachen. Auch der Kriegstreiberei sind jetzt keine Grenzen gesetzt.

Abscheulich, einfach nur abscheulich!

wohl unpassend. Jedenfalls jubelt Brüssel zu früh. Es wäre klüger, erstmal die Geschehnisse abzuwarten. "Sieg der Demokratie"? Nein, Ausdruck einer funktionierenden Demokratie, in der Wahlergebnisse tatsächlich zu Veränderungen führen. Die glaubt man schon zu kennen und freut sich. Aber noch nie hat jemand eine Rechnung ohne den Wirt gemacht. Werden die Magyaren jetzt Brüssel geflissentlicher folgen? Die Grenzen für illegale Migranten öffnen? Wir werden es an Ihren Taten erkennen.

christoph ernst | Di., 14. April 2026 - 14:43

spiegelt sich in Zensur, Korruption, Anmaßung und bürokratischer Gängelei. Die Macht der EU gehört gebremst, gebrochen und zurückgedreht auf ein erträgliches Maß.
Und Frau vdL hat sich für die von ihr veruntreuten Gelder zu verantworten. Sonst nichts.

Lisa Werle | Di., 14. April 2026 - 14:54

Diese Frau, behaftet mit Skandalen, Misstrauensvoten und dumm-dreisten Verlautbarungen, wird mir persönlich immer unsympathischer. In Ungarn wird nach 16 Jahren friedlich und demokratisch eine neue Regierung gewählt. Der Unterlegene zeigt sich einwandfrei demokratisch bereit zur Übergabe der Regierungsgeschäfte und gratuliert dem Gewinner. Dann kommt eine deutsche Ursel, noch nie von irgendjemandem gewählt und diffamiert diese demokratische Wahl und damit die Ungarn. VdL zerstört seit längerem schon das, was europäische Idee sein sollte.
Sie glaubt, es mit Magyar einfacher zu haben – wenn das mal kein Irrtum ist. Dieser Mann hat eines schon gezeigt: er ist bereit, jeden schmutzigen Trick zu nutzen, der ihm persönlich dient – selbst bei der eigenen Frau.
Leider hat Orban es versäumt, einen Nachfolger aufzubauen. Nach 16 Jahren Merkel habe ich allerdings Ursel nicht von Befreiung faseln hören. Wir Europäer werden Orban noch vermissen, der vdL's Hybris ab und an paroli geboten hat.

Robert Hans Stein | Di., 14. April 2026 - 15:18

Es ist zu hoffen, dass sich jemand von Bedeutung findet, der Uschi an ihre dümmliches Statement erinnert, wenn Magyars Politik mehr Kontinuität als Bruch in der Politik der ungarischen Regierung zeigt. Die national-liberal-konservative- Ausrichtung wird bestehen bleiben, nur eben ohne die Putinnähe und mit hoffentlich erfolgreichem Vorgehen gegen Korruption. Die Hoffnungen, die man sich da in Brüssel macht, werden enttäuscht werden, weil sie v.a. eines sind - lächerlich. so lächerlich, wie diese gesamte Blase dort.

soistes | Di., 14. April 2026 - 16:32

Kostüm in unterschiedlichen Farben. Stellt Sie ab sofort abseits der Öffentlichkeit. Und gibt Ihr ein pseudo "Smartphone" für selbst geschickte SMS & der Zauber des 3 Wetter Tafts & die verschiedenen Kostüme verlieren tagtäglich mehr an Wirkung.

Spätestens nach 1 Woche ist der Glanz verflüchtigt & danach sollte Ruhe sein.

Vielleicht lädt Sie Macron dann noch tagtäglich zum Abendessen ein. Er hat ja ein großes Herz für ältere Damen. Das wäre hochanständig von Ihm.

Und wenn nicht, auch nicht so schlimm. Die Bahnhofsmission hilft dann vielleicht irgendwann später aus. Das wäre doch dann sehr "süß" von denen. Ironie off

Heidemarie Heim | Di., 14. April 2026 - 18:20

Das wenige was man hierzulande vom ungarischen Wahlkampf mitbekam, hat da keine Seite groß Gefangene gemacht und sie fand sich auf den Wahlplakaten wohl nicht so gut getroffen;) Da war Frau Merkel wesentlich gelassener oder uneitler was die damaligen griechischen Verschönerungen ihrer Person als Retterin der Wiege der Demokratie mittels Schnäuzerchen und Oberbekleidung mit passender Armbinde betraf;) Armbinde? Mit diesem Statement-Teil war doch noch eine bedeutende deutsche Persönlichkeit unterwegs.Glaube hattewas mit Fussball zu tun😁. Wo war ich noch gleich? Ah ja, bei Hofe zu Brüssel und der huldvollen Aufnahme des neuen jungen Kammerdieners ins Gefolge Ihrer Majestät;).
Mal sehen wie lange die Gunst anhält sollte sich erweisen, dass er wenig pflegeleichter als sein Vorgänger ist u. als erstes die Herausgabe der bis dato gesperrten Euronen verlangt. Denn was mir nicht bekannt war,scheint die Lage von Ungarns Ökonomie prekär zu sein wenn sie noch hinter der Rumäniens liegt? MfG

Menzel Matthias | Di., 14. April 2026 - 21:42

Da redet eine nicht gewählte Person über Demokratie und schwafelt in Unkenntnis über Geschichte. Mehr kann man sich nicht blamieren.

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