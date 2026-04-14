Reaktion auf die Ungarn-Wahl - Von der Leyen missbraucht die ungarische Geschichte

Die Präsidentin der Europäischen Kommission stellt die Abwahl von Orbán in eine Kontinuität mit dem Ungarn-Aufstand von 1956 und der Wende von 1989. Das ist ein anmaßender Missbrauch der Geschichte aus eigenem Machtinteresse.