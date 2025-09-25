Reagan Trump
US-Präsidenten Trump und Reagan / Illustration: ChatGPT

Reagan vs. Trump „Was ist dein Kompass, Donald? - „Ronnie, ich bin kein Engel“

Ronald Reagan und Donald Trump, zwei konservative Patrioten, die „ihre“ republikanische Partei transformierten; zwei medienerfahrene Meister der Selbstinszenierung – und doch so verschieden. Zeit, dass sich die beiden mal unterhalten – zumindest in einem fiktiven Gespräch.

STREITGESPRÄCH ZWISCHEN DONALD TRUMP UND RONALD REAGAN am 28. September 2025

Nils Tarnow ist selbstständiger Unternehmensberater und wohnt in São Paulo, Brasilien. Zuvor arbeitete er über 20 Jahre in international renommierten Unternehmensberatungen in Deutschland, Japan, den USA und Brasilien.

Ronald Reagan war der 40. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. 

Donald Trump war der 45. und ist der 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. 

