- „Was ist dein Kompass, Donald? - „Ronnie, ich bin kein Engel“
Ronald Reagan und Donald Trump, zwei konservative Patrioten, die „ihre“ republikanische Partei transformierten; zwei medienerfahrene Meister der Selbstinszenierung – und doch so verschieden. Zeit, dass sich die beiden mal unterhalten – zumindest in einem fiktiven Gespräch.
Ronald Reagan war der 40. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.
Donald Trump war der 45. und ist der 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.
