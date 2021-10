So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb war Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern und gehört der SPD an.

Eigentlich sollte es die Woche der großen Steuerreform werden. Erst am Montag hatte die türkis-grüne Bundesregierung ein Steuerpaket angekündigt, mit dem die Alpenrepublik vom Jahr 2022 an mit 30 Euro je Tonne CO2 in Sachen Klimaschutz nicht nur Deutschland hinter sich lassen wollte. Vor allem wurde eine Senkung der Steuersätze bei Jahreseinkommen von 18.001 bis 60.000 Euro, die Erhöhung des Familienbonus auf 2.000 Euro je Jahr und Kind sowie ein geografisch differenzierter Klimabonus zwischen 100 und 200 Euro pro Person und Jahr verkündet. Damit sollen die Mehrbelastungen durch die CO2-Bepreisung wieder abgefedert werden.

Österreichs Öffentlichkeit reagierte zwar nicht euphorisch auf die Ankündigung, aber doch mit Wohlwollen. Norbert Rief von Die Presse entdeckte im Steuerpaket immerhin „sehr viel Gutes“. Damit konnte die Regierung von Sebastian Kurz (ÖVP) durchaus zufrieden sein.