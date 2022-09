Eva C. Schweitzer arbeitet als freie Journalistin für verschiedene Zeitungen in New York und Berlin. Ihr neuestes Buch ist „ Links blinken, Rechts abbiegen “.

Fast achtzig Jahre ist das Ende der Terrorherrschaft der Nazis nun her, aber sie wirft immer noch lange Schatten — auch in den USA. Ein dunkles Erbe sind die schätzungsweise 600.000 Kunstwerke, die in Europa von Nazis und ihren willigen ausländischen Helfern gestohlen wurden. Ein nicht unerheblicher Teil davon landete in US-amerikanischen Museen, vor allem in New York, und die sind nun aufgefordert, dies öffentlich zu machen. Kathy Hochul, die demokratische Gouverneurin des Staates New York, unterzeichnete ein Gesetz, wonach New Yorker Museen, die von Nazis geplünderte Kunst ausstellen, dazu eine gut sichtbare Plakette aufhängen müssen, die über der problematischen Herkunft des Kunstwerks informiert. Das schulde New York den sechs Millionen Juden, die im Holocaust starben, sagte Hochul, aber auch denen, die ein neues Leben in New York aufbauen konnten.

Große Raubkunstbestände in den USA Das Problem ist alles andere als neu. Museen weltweit haben sich bereits vor Jahrzehnten verpflichtet, Nazi-Raubkunst zurückzugeben. 1998 haben 44 Länder die "Washingtoner Prinzipien" unterzeichnet; die Commission for Looted Art in Europe in London soll die Rückgabe überwachen. Seitdem haben Deutschland und Österreich zusammen fast 50.000 Kunstwerke an die rechtmäßigen Besitzer oder deren Erben zurückgegeben. Andere Länder allerdings sind zögerlicher: Allein der Louvre in Paris soll 1700 Raubkunst-Bilder in seinen Beständen haben. Und Russland hält sich gänzlich zurück.