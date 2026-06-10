FCAS
Modell des FCAS auf der Luftfahrtmesse in Paris, 25.06.2023 / picture alliance / NurPhoto | Nicolas Economou

Ralph Thiele über das Ende des FCAS-Projekts „Deutschland ist kein zuverlässiger Rüstungsexporteur“

Statt des gescheiterten deutsch-französischen Kampfflugzeugprojekts FCAS sollte die Bundesregierung mit Japan und Großbritannien schnell ein neues entwickeln, sagt Militärexperte Ralph Thiele. Vom FCAS werde immerhin etwas Wertvolles bleiben.

INTERVIEW MIT RALPH THIELE am 10. Juni 2026

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Oberst a.D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ (2021).

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