- „Deutschland ist kein zuverlässiger Rüstungsexporteur“
Statt des gescheiterten deutsch-französischen Kampfflugzeugprojekts FCAS sollte die Bundesregierung mit Japan und Großbritannien schnell ein neues entwickeln, sagt Militärexperte Ralph Thiele. Vom FCAS werde immerhin etwas Wertvolles bleiben.
Oberst a.D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ (2021).
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