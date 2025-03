Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

Nach der Papierform ist Rafał Trzaskowski ein Bilderbuchkandidat für den Präsidentenpalast in Warschau: Nach Studienaufenthalten in Oxford und Paris spricht er exzellent Englisch und Französisch, zudem passabel Spanisch, Italienisch und Russisch. Seit seiner Zeit im EU-Parlament ist der promovierte Politologe in Brüssel bestens vernetzt, er vertrat die von Donald Tusk geführte Bürgerplattform (PO) im Vorstand der Europäischen Volkspartei, der auch CDU und CSU angehören.

Seit sieben Jahren ist er Oberbürgermeister von Warschau, die Kommunalwahlen 2024 gewann er deutlich, 57 Prozent der Stimmen entfielen bereits im ersten Wahlgang auf den 53-Jährigen mit dem modischen Dreitagebart. Die Wähler hießen somit sein Programm zum großen Umbau der Hauptstadt gut: Wegen der gigantischen Verkehrsstaus lässt Trzaskowski neue Metrolinien bauen sowie Fahrradwege anlegen.