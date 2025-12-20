Putin
Putins Jahrespressekonferenz Krieg ohne Ende

Bei der Jahrespressekonferenz des russischen Präsident Wladimir Putin ist es schwer, zwischen Propaganda und bewusster Lüge zu unterscheiden. Unterdessen gehen die Verhandlungen um Frieden in Florida weiter. Aber wer gibt bei den Amerikanern den Ton an?

VON THOMAS URBAN am 20. Dezember 2025 10 min

Thomas Urban

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

Vermutlich hat sich Wladimir Putin diesen Freitag anders vorgestellt. Zwar begann alles aus seiner Sicht bestens: Auf seiner Jahresend-Show, der Fragestunde für Journalisten und Bürger im ganzen Land, brachte ihn keiner der Auslandskorrespondenten in Bedrängnis, die Fragen zum Krieg gegen die Ukraine waren voraussehbar, er tat sie mit der Behauptung ab, Russland wolle Frieden, und grinste dazu. 

Jens Böhme | Sa., 20. Dezember 2025 - 12:19

In einem Land, wo man seine Rechte nicht einfordern kann, muss man an den Führer des Volkes schreiben oder ihn selbst bei seiner jährlichen Audienz für das Volk ansprechen. So geschehen am 19.Dezember 2025, als eine russische Kriegswitwe immer noch auf die versprochene Witwenrente wartet. Putin wohlwollend, er kümmere sich persönlich. Ansonsten waren bei dieser Volksaudienz Putins Ausschweifungen über Gott und die Welt keinen Cent wert, da nur so dahergeredet. Dass Ausländer dessen Plappereien sezieren, zeigt ein wenig die Orientierungslosigkeit im politischen Westen.

Klaus Funke | Sa., 20. Dezember 2025 - 12:47

Denn die Glaubwürdigkeit leidet unter offen gezeigtem Hass. Außerdem ist so eine Haltung für einen Journalisten pures Gift, außer man will ganz offen als Haltungsjournalist gelten und eben nicht sagen, was ist. Der US-amerikanische Außenminister Rubio wird nun von Meister Urban zum neuen Hoffnungsträger für Kiew und die Fortsetzung des Ukrainekrieges bis zum angestrebten Sieg über Russland hochstilisiert. Wenn er sich da mal nicht irrt, der Meister Urban. Tja, nichts dazugelernt. Schade. Ja, Putin wird keinen Millimeter nachgeben, und warum auch. Wer auf der Siegerstraße ist, muss keine Rücksicht nehmen. Und Putin wird als Sieger hervorgehen. Das ist allen Fachleuten und Militärs klar, außer unserem Meister Urban. Selensky, der talentierte Schauspieler, wie ihn Putin titulierte, hat jetzt Donald Trump das Sterbeglöckchen geläutet. Diese Bemerkung hätte stecken lassen sollen. Trump ist für seine Dünnhäutigkeit bekannt. Ich wette, er wird nochmal zuschlagen, Richtung Selensky.

Ernst-Günther Konrad | Sa., 20. Dezember 2025 - 13:09

Natürlich ist auch Putin bemüht, die Propaganda des Westens mit der eigenen zu *besiegen*. Wir alle wissen doch, die Wahrheit stirbt als erstes bei einem Krieg. Ob der un it Waffen geführt wird oder it der Deutungshoheit in den Medien. Es bleibt dem Medienkonsument nichts anderes übrig, alles für sich selbst zu hinterfragen, seine Intuition zu zulassen und im Zweifel auch erstmal neutral Informationen aufzunehmen und erst nach mehr Sachkenntnis evtl., zu bewerten. Ob der sog. Westen, die Ukraine oder eben Russland. Jeder will die Dinge so darstellen, dass der Gegner schlecht aussieht und man selbst als Sieger erscheint und wenn es nur der vermeintlich moralische Sieg ist. Allen ein schönes Wochenende.

Walter Buehler | Sa., 20. Dezember 2025 - 13:12

In den Revolutionswirren nach dem 1. Weltkrieg wollte Pilsudski ein rein polnisches Reich zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer ("Międzymorze") errichten.

Mit Unterstützung der antikommunistischen Mächte Frankreich und Großbritannien konnte er große Gebiete in Weißrussland und in der Ukraine erobern.

Als radikaler Nationalist unterwarf er die russische und ukrainische Bevölkerung einer straffen Polonisierung.

Das führte zum Widerstand bei Russen und Ukrainern, und in den nichtkommunistischen ukrainischen Gebieten zur Gründung der OUN, die sich später mit der deutschen Besatzung zusammentat (s. galizische SS-Division Nr. 1).

Unter der deutschen Besatzung konnte sich der Hass auf Polen dann leider allzu leicht Bahn brechen.

Die ONU gehört mit ihrer faschistischen Tradition zum Nukleus des modernen ukrainischen Nationalismus. Daher spricht Putin von ukrainischen Nazis.

Höchste Vorsicht: Osteuropäischer und ukrainischer Nationalismus ist genau so gefährlich wie jeder andere.

