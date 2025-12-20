- Krieg ohne Ende
Bei der Jahrespressekonferenz des russischen Präsident Wladimir Putin ist es schwer, zwischen Propaganda und bewusster Lüge zu unterscheiden. Unterdessen gehen die Verhandlungen um Frieden in Florida weiter. Aber wer gibt bei den Amerikanern den Ton an?
Vermutlich hat sich Wladimir Putin diesen Freitag anders vorgestellt. Zwar begann alles aus seiner Sicht bestens: Auf seiner Jahresend-Show, der Fragestunde für Journalisten und Bürger im ganzen Land, brachte ihn keiner der Auslandskorrespondenten in Bedrängnis, die Fragen zum Krieg gegen die Ukraine waren voraussehbar, er tat sie mit der Behauptung ab, Russland wolle Frieden, und grinste dazu.
