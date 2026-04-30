Anschlagspläne auf Taylor-Swift-Konzert - Von der Freiheit, keine Angst zu haben

Im August 2024 wurden drei Taylor-Swift-Konzerte in Wien abgesagt, nachdem Behörden einen mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlagsplan aufgedeckt hatten. Nun steht ein 21-Jähriger vor Gericht. Was lehrt uns der Fall über modernen Terror?