- Von der Freiheit, keine Angst zu haben
Im August 2024 wurden drei Taylor-Swift-Konzerte in Wien abgesagt, nachdem Behörden einen mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlagsplan aufgedeckt hatten. Nun steht ein 21-Jähriger vor Gericht. Was lehrt uns der Fall über modernen Terror?
Der Prozessauftakt in Wiener Neustadt macht aus einer verhinderten Katastrophe eine sicherheitspolitische Fallstudie. Im August 2024 wurden drei Taylor-Swift-Konzerte in Wien abgesagt, nachdem Behörden einen mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlagsplan aufgedeckt hatten. Nun steht ein 21-jähriger Hauptangeklagter vor Gericht, der sich zu den Vorwürfen rund um den geplanten Anschlag auf das Konzert großteils schuldig bekannt hat. Die Anklage geht davon aus, dass Menschenmengen rund um das Ernst-Happel-Stadion angegriffen werden sollten. Neben rund 65.000 Menschen im Stadion hätten sich bis zu 30.000 weitere Personen außerhalb versammeln können. Der entscheidende Hinweis kam aus den USA.
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