Prozess gegen Marine Le Pen - Richter entscheiden, wer (nicht) Frankreichs Präsident wird

Der Prozess gegen Marine Le Pen kann ihre Präsidentschaft verhindern. Aber die Zustimmung der Franzosen zu ihrem Rassemblement National wächst trotzdem. Der junge Jordan Bardella hat nicht weniger gute Aussichten als sie. Er ist der Gewinner der ganzen Affäre.