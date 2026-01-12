Bardella Le Pen
Prozess gegen Marine Le Pen Richter entscheiden, wer (nicht) Frankreichs Präsident wird

Der Prozess gegen Marine Le Pen kann ihre Präsidentschaft verhindern. Aber die Zustimmung der Franzosen zu ihrem Rassemblement National wächst trotzdem. Der junge Jordan Bardella hat nicht weniger gute Aussichten als sie. Er ist der Gewinner der ganzen Affäre.

VON FERDINAND KNAUSS am 13. Januar 2026

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

In Frankreich beginnt an diesem Dienstag ein Prozess, dessen Urteil wohl darüber entscheidet, ob die vermutlich aussichtsreichste Kandidatin zur Präsidentschaftswahl 2027 überhaupt antreten darf. Marine Le Pen, Fraktionschefin der Partei Rassemblement National (RN), muss sich ab Dienstag vor einem Berufungsgericht in Paris wegen des Vorwurfs der Veruntreuung von EU-Geldern verantworten. Wenn das kommende Urteil – der Berufungsprozes soll bis zum 12. Februar dauern – die Verurteilung Le Pens in erster Instanz vom 31. Mär 2025 bestätigt, wird Le Pen nicht antreten.

