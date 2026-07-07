Marine Le Pen
Marine Le Pen kurz vor der Urteilsverkündung / picture alliance / abaca | Lafargue Raphael/ABACA

Prozess gegen Chefin des Rassemblement National Marine Le Pen zu Haftstrafe verurteilt

Das Pariser Berufungsgericht hat Marine Le Pen wegen der Affäre um mutmaßliche Scheinbeschäftigungen zum Tragen einer Fußfessel und einem zeitweisen Verlust des passiven Wahlrechts verurteilt. Das Urteil wird ihre Präsidentschaftskandidatur 2027 wohl verhindern.

VON CICERO-REDAKTION am 7. Juli 2026 2 min

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Es ist ein folgenschweres Urteil, das heute in Paris gesprochen wurde. Für Marine Le Pen als Frontfrau der französischen Rechten ging es letztlich um den Traum, Präsidentin zu werden. Das Pariser Berufungsgericht hat dem jetzt einen Riegel vorgeschoben. Es entschied im Verfahren um den Verdacht der Scheinbeschäftigung über die Schuldfrage und die Bestrafung der streitbaren Nationalistin. Um 13.30 Uhr verkündete das Gericht seine Entscheidung.

Das Pariser Berufungsgericht hat die Rechtsnationale Marine Le Pen zum Tragen einer Fußfessel für ein Jahr verurteilt. Außerdem urteilte es, dass Le Pen für 15 Monate das passive Wahlrecht verliert, weitere 30 Monate sind auf Bewährung ausgesetzt. Mit diesem Urteil wäre es für Le Pen nur schwer möglich, bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich im kommenden Frühjahr zu kandidieren.

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Zwischen 2004 und 2016 sollen Abgeordnete von Le Pens Partei Geld für parlamentarische Assistenten im Europaparlament bekommen haben, die aber zumindest in Teilen für die Partei Front National (mittlerweile: Rassemblement National) gearbeitet hätten. Le Pen hatte eine Verantwortung dafür vor Gericht von sich gewiesen. Neben ihr standen die Partei und elf weitere Angeklagte vor Gericht.

Den Rechtsnationalen werden bei der Präsidentschaftswahl gute Chancen ausgerechnet, in die entscheidende Stichwahl zu kommen. Tritt Le Pen nicht an, schickt ihr Rassemblement National den 30 Jahre alten Parteichef Jordan Bardella ins Rennen. Beide führen in den Umfragen zumindest für die erste Wahlrunde deutlich vor möglichen Kandidaten anderer Lager.

Quelle: dpa

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Klaus Funke | Di., 7. Juli 2026 - 15:14

Diese schlimmen Verächter der Demokratie, die sich auf dem Weg zu einer linken Diktatur bewegen, versuchen alles, um ihren drohenden Untergang noch aufzuhalten. Aber es wird ihnen nicht gelingen. Der RN wird in Frankreich im nächsten Jahr einen fulminanten Sieg einfahren und das wird zugleich das Fanal sein, in Europa endlich wieder zu bürgerlichen Demokratien zurückzufinden. Ich bewundere Marine Le Pen für ihre Mut und ihre Ausdauer und halte ihr alle Daumen, dass es glückt. Und dann wird es auch in Deutschland, vielleicht in Großbritannien konservative Politik geben. Vielleicht aber will man sogar einen Krieg riskieren, einen Krieg mit Russland, um die grünlinkswoke Macht zu behalten. Diesen Leuten ist tatsächlich jedes Mittel recht. Bei uns und im übrigen Europa. Und Journalisten vom Schlage eines Herrn Marguier schüren die Lügen gegen Parteien wie die AfD, sie sind diejenigen, die sich dagegenstemmen, damit es nur ja keine Politik nach dem Willen des Volkes gibt.

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