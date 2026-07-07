Es ist ein folgenschweres Urteil, das heute in Paris gesprochen wurde. Für Marine Le Pen als Frontfrau der französischen Rechten ging es letztlich um den Traum, Präsidentin zu werden. Das Pariser Berufungsgericht hat dem jetzt einen Riegel vorgeschoben. Es entschied im Verfahren um den Verdacht der Scheinbeschäftigung über die Schuldfrage und die Bestrafung der streitbaren Nationalistin. Um 13.30 Uhr verkündete das Gericht seine Entscheidung.

Das Pariser Berufungsgericht hat die Rechtsnationale Marine Le Pen zum Tragen einer Fußfessel für ein Jahr verurteilt. Außerdem urteilte es, dass Le Pen für 15 Monate das passive Wahlrecht verliert, weitere 30 Monate sind auf Bewährung ausgesetzt. Mit diesem Urteil wäre es für Le Pen nur schwer möglich, bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich im kommenden Frühjahr zu kandidieren.

Zwischen 2004 und 2016 sollen Abgeordnete von Le Pens Partei Geld für parlamentarische Assistenten im Europaparlament bekommen haben, die aber zumindest in Teilen für die Partei Front National (mittlerweile: Rassemblement National) gearbeitet hätten. Le Pen hatte eine Verantwortung dafür vor Gericht von sich gewiesen. Neben ihr standen die Partei und elf weitere Angeklagte vor Gericht.

Den Rechtsnationalen werden bei der Präsidentschaftswahl gute Chancen ausgerechnet, in die entscheidende Stichwahl zu kommen. Tritt Le Pen nicht an, schickt ihr Rassemblement National den 30 Jahre alten Parteichef Jordan Bardella ins Rennen. Beide führen in den Umfragen zumindest für die erste Wahlrunde deutlich vor möglichen Kandidaten anderer Lager.

Quelle: dpa