Die Kundgebungen sind von den Behörden nicht erlaubt, die Teilnehmer können leicht einen Knüppel auf den Kopf oder 15 Tage Gefängnis bekommen. Und trotzdem gibt es Zehntausende, die bereit sind, auf die Straße zu gehen. In einer Woche hat die Polizei 12.000 Teilnehmer in Gewahrsam genommen - für noch mehr Demonstranten ist in den Gefängnissen praktisch kein Platz mehr. Die Menschen gehen unter extremen Bedingungen auf die Straße, selbst die Kälte hält sie nicht auf. Im nordöstlichsten Zipfel Russland, in Jakutsk, fand am 23. Januar eine Kundgebung bei -50 Grad statt.