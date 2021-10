Julia Tappeiner, geboren 1993 in Südtirol, ist freie Journalistin. Sie hat in Deutschland und Estland Politikwissenschaft studiert und schreibt über Politik und Gesellschaft, insbesondere in Italien, Deutschland und dem russischsprachigen Osten.

Von den Titelseiten italienischer Medien blickt am heutigen Freitag ein angespannter Mario Draghi. Für den italienischen Premierminister könnte dieser Tag zu den schwersten in seiner knapp einjährigen Amtsperiode werden – denn von heute an treten in Italien Corona-Maßnahmen in Kraft, die es in solch strenger Ausformung nirgends in Europa gibt, und die auch weltweit zu den rigidesten gehören. Landesweite Proteste sind seit voriger Woche im Gange. Und wichtige Städte befinden sich mitten im Wahlkampf.

Die Impfquote fest im Blick Das Maßnahmenpaket, das die Regierung Draghi heute eingeführt hat, verpflichtet alle Beschäftigten, am Arbeitsplatz einen „Grünen Pass“ vorzuweisen – das italienische Äquivalent zu 3G. Wer nicht genesen, geimpft oder getestet ist, wird vom Arbeitsplatz suspendiert. Betroffen ist fast die gesamte arbeitende Bevölkerung: 23 Millionen Beschäftigte (von den insgesamt laut nationalem Statistikamt ISTAT erfassten 25,5 Millionen) schätzt der italienische Minister für öffentliche Verwaltung Renato Brunetta.