Kurz vor dem 47. Jahrestag ihrer Gründung gerät die Islamische Republik Iran immer tiefer in eine systemische Instabilität. Ayatollah Ali Khamenei, seit 36 Jahren Oberster Führer des Iran, der im April 87 Jahre alt wird, ist krank und politisch geschwächt. Die heiklen Bemühungen um die Nachfolge wurden durch den Ausbruch nationaler Unruhen aus der Bahn geworfen. Während in Städten im ganzen Land Volksproteste ausgebrochen sind, bleibt das wichtigste Instrument des Regimes zur Durchsetzung der Ordnung, die Islamische Revolutionsgarde, nach dem zwölftägigen Krieg mit Israel im vergangenen Juni fragmentiert und geschwächt.

Die konventionellen Streitkräfte, die Artesh, haben sich angesichts der zunehmenden Demonstrationen für neutral erklärt. Vor allem aber scheint die Entscheidungselite des Landes gelähmt zu sein, da sie ihren ideologischen Konsens verloren hat. Obwohl ein Zusammenbruch des Regimes nach wie vor unwahrscheinlich ist, wird die Kombination aus innenpolitischen Turbulenzen und institutioneller Unentschlossenheit die Fähigkeit des Iran, seine Macht in der Region auszuüben, stark einschränken und Teheran zwingen, der Verteidigung und der Anpassung im Inneren wie nach außen Vorrang einzuräumen.

Reformbedarf ohne Reformkonsens

Die meisten Fraktionen des Regimes erkennen die Notwendigkeit ernsthafter Reformen an, sind sich jedoch uneinig über Art und Umfang der Veränderungen, die zur Stabilisierung des Systems erforderlich sind. Im Juli 2024 inszenierte das Regime die Wahl des reformorientierten Präsidenten Masoud Pezeshkian, um die öffentliche Frustration über die stagnierende Wirtschaft zu zerstreuen und die Grundlage für eine Annäherung an die Vereinigten Staaten zu schaffen. Der katastrophale Krieg mit Israel im vergangenen Jahr verschob jedoch den Einfluss zugunsten einer losen Koalition von Pragmatikern – unterstützt von den regulären Streitkräften –, die seit Langem einen weniger ideologischen Ansatz in der Innen- wie in der Außenpolitik befürworten.

Nach dem Krieg hoffte das Regime, die Stabilität durch die Lockerung einiger sozialer und politischer Beschränkungen – darunter die Durchsetzung des Gesetzes, das Frauen das Tragen des Hijab in der Öffentlichkeit vorschreibt – aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Diplomatie mit Washington vorsichtig voranzutreiben. Der Ausbruch landesweiter Proteste Ende Dezember hat diese fragile Kalkulation jedoch zunichtegemacht, den Wettbewerb zwischen den Fraktionen verschärft, die Nachfolgeplanung erschwert und den innen- wie außenpolitischen Einfluss Teherans weiter eingeschränkt.

Proteste als strategisches Dilemma

Aus Sicht des Regimes kann es nicht mehr davon ausgehen, dass diese Protestwelle wie frühere Episoden von selbst abklingen wird. Jeder Versuch, die Nachfolge des Obersten Führers zu beschleunigen, könnte nach hinten losgehen und die Demonstranten ermutigen, indem er die Verwundbarkeit des Regimes signalisiert. Doch auch die bisherige Entscheidung, gewaltfreie Demonstrationen zu tolerieren, ist riskant. Erstens könnte sie dazu führen, dass die Mobilisierung der Bevölkerung zur Äußerung von Missständen zur Normalität wird – eine Dynamik, auf die das Regime angesichts seiner historischen Nulltoleranz gegenüber Dissens schlecht vorbereitet ist. Zweitens gehen die Demonstrationen weit über wirtschaftliche Anliegen hinaus und umfassen umfassendere politische und soziale Forderungen. Dadurch verschwimmt die Grenze zwischen Bürgern, die schrittweise Verbesserungen anstreben, und jenen, die sich für einen radikaleren Systemwandel einsetzen.

Darüber hinaus kann das Regime nicht damit rechnen, dass die Sanktionen in absehbarer Zeit aufgehoben werden. Die Verhandlungen mit den USA scheinen ins Stocken geraten zu sein und bieten wenig unmittelbare Erleichterung. Für Washington ist die Zukunft des iranischen Regimes höchst unvorhersehbar, was eine abwartende Haltung begünstigt. Die USA bereiten sich jedoch auf Eventualitäten vor, wie die Warnung von Präsident Donald Trump zeigt, dass die USA eingreifen würden, sollte der Iran die Proteste gewaltsam unterdrücken. Hinzu kommt Israel, dessen nachgewiesene Unterwanderung des iranischen Regimes durch Geheimdienste Paranoia und Unruhe schürt.

Konkurrierende Zukunftsentwürfe

Ein Insider des Regimes gab in einem Interview mit Euronews am 6. Januar seine Vision der Zukunft wieder. Saeed Laylaz, Ökonom und ehemaliger Berater des Ex-Präsidenten Mohammad Khatami, prognostizierte eine Hinwendung zu einer personalisierten Autorität – einer „bonaparteähnlichen Figur“ –, um die Lähmung der Elite und die systemische Trägheit in Teheran zu überwinden. Auf die Frage, ob diese Person den derzeitigen Präsidenten ersetzen würde, antwortete Laylaz: „Nein, ich sehe Bonaparte auf der Ebene des Obersten Führers.“

Am selben Tag äußerte Reza Pahlavi, der im Exil lebende Sohn von Schah Mohammad Reza Pahlavi, eine andere Sichtweise. In einem Artikel in der Washington Post schrieb der jüngere Pahlavi, er habe mehr als 100 Technokraten mit unterschiedlichen Fachgebieten versammelt und berate sich mit internationalen Führungskräften aus der Wirtschaft, um einen „geordneten Übergang“ vom angeschlagenen islamistischen Regime zu einer demokratischen Ordnung vorzubereiten. Pahlavi gelobte, die „Fehler der Entbaathifizierung im Irak“ nicht zu wiederholen, als die USA praktisch alle erfahrenen Verwaltungsbeamten des Landes entließen und ein Machtvakuum schufen. Er schrieb, sein Team habe „eine sichere Plattform eingerichtet, über die Mitglieder der Streitkräfte, Sicherheitsdienste und Regierungsinstitutionen vertraulich ihre Bereitschaft signalisieren können, aus dem zusammenbrechenden Regime auszutreten und sich mit dem iranischen Volk zu verbünden“.

Dies sind nur zwei von vielen konkurrierenden Visionen für die Zukunft des iranischen Regimes. Unter den eigenen Interessengruppen sind viele bereit, zentrale Elemente der Ideologie über Bord zu werfen, da sie diese als nachrangig gegenüber ihren politischen Kerninteressen betrachten. Ein weiteres bedeutendes Lager bleibt eng mit den ideologischen Grundlagen des Regimes verbunden und verfügt über kaum Alternativen, um seine Position zu sichern, sollten diese Prinzipien kompromittiert werden.

Für die Pragmatiker ist der islamistische Ideologierahmen verhandelbar, der Staat selbst – verwurzelt im iranischen Nationalismus – bleibt jedoch unantastbar. Letztlich ist es dieser Mangel an Konsens innerhalb der Elite über die Bedeutung der Bewahrung der ideologischen Grundlagen der Islamischen Republik, fast ein halbes Jahrhundert nach ihrer Gründung, der den aktuellen Moment von früheren Krisen unterscheidet. Die divergierenden Überlebensstrategien der Elitefraktionen verschärfen vielmehr die institutionelle Dysfunktion.

Wandel ohne Machtvakuum?

Proteste allein führen in der Regel nicht zum Sturz von Regimes. Was Regimes zu Fall bringt, ist die Weigerung der Sicherheitskräfte, angesichts überwältigenden Widerstands aus der Bevölkerung die Befehle der politischen Führung auszuführen. Im Falle des Iran wird dieses Bild durch die Fragmentierung des Sicherheitsapparats und dessen allgegenwärtige Rolle in der Entscheidungsfindung zusätzlich verkompliziert. Genau hier liegen die Nuancen in Pahlavis Äußerungen. Er erkennt, dass Volksproteste allein notwendig, aber nicht ausreichend sind und dass jede tiefgreifende Veränderung zumindest die stillschweigende Unterstützung von Teilen des Sicherheitsapparats erfordert.

Noch entscheidender ist seine Sorge, dass ein falsch gehandhabter Regimewechsel den Zusammenbruch des Staates beschleunigen könnte – ein Szenario, das es unbedingt zu vermeiden gilt. Diese Spannung spiegelt das grundlegende Dilemma wider, mit dem alle Beteiligten konfrontiert sind: Wie lässt sich politischer Wandel vorantreiben, ohne ein Machtvakuum zu erzeugen?

In Kooperation mit: