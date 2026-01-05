Demonstranten in Teheran
Proteste im Iran „Das Regime wirkt nervös, unsicher – und erstaunlich ratlos“

Vom Basar in Teheran bis ins iranische Kurdistan: Die aktuellen Proteste richten sich offen gegen die Islamische Republik. Der Nahost-Experte Guido Steinberg über die Wut der Bevölkerung, die Stabilität des iranischen Systems – und Trumps Drohungen aus Washington.

INTERVIEW MIT GUIDO STEINBERG am 5. Januar 2026

Clemens Traub

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur.

Guido Steinberg ist Historiker, Islamkundler und Politologe. Als Fachreferent war er von 2002 bis 2005 für Terrorismusbekämpfung im Bundeskanzleramt tätig, bis er anschließend zur Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) wechselte. Momentan ist er in der Forschungsgruppe „Afrika und Mittlerer Osten“ des SWP tätig.

