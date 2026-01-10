Proteste im Iran - „Das Regime steht an einem Endpunkt – aber nicht vor einem plötzlichen Umsturz“

Was passiert auf Irans Straßen – und steht das Land kurz vor einem Sturz des Mullah-Regimes? Vali Nasr zählt zu den profiliertesten Iran-Experten weltweit. Sein Fazit: kein plötzlicher Zusammenbruch des politischen Systems, sondern ein langer, konfliktreicher Transformationsprozess.