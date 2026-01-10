- „Das Regime steht an einem Endpunkt – aber nicht vor einem plötzlichen Umsturz“
Was passiert auf Irans Straßen – und steht das Land kurz vor einem Sturz des Mullah-Regimes? Vali Nasr zählt zu den profiliertesten Iran-Experten weltweit. Sein Fazit: kein plötzlicher Zusammenbruch des politischen Systems, sondern ein langer, konfliktreicher Transformationsprozess.
Der in Teheran geborene Vali Nasr ist Professor an der Johns Hopkins University und gilt als einer der international renommiertesten Iran-Experten. Er beriet mehrere US-Regierungen, darunter auch die Administration von Barack Obama.
