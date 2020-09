CNN: „Ein Bärendienst für die Demokratie"

„Das war eine absolut schreckliche Debatte, die absolut nichts dazu beitrug, die Öffentlichkeit über die beiden Kandidaten aufzuklären und darüber, was sie tun würden, wenn sie vier Jahre Zeit hätten, um den Vereinigten Staaten als Präsident zu dienen. Dass so etwas passiert ist, obwohl mehr als 200.000 Amerikaner an Covid-19 gestorben sind und sich die Zahl bis zum 1. Januar verdoppeln könnte, machte die Unseriösität umso auffälliger – und schmerzhafter. Die Debatte war ein Bärendienst für die Demokratie. (…) Trump dominierte die Debatte – aber das lag daran, dass er Biden und Moderator Chris Wallace auf Schritt und Tritt gemobbt, unterbrochen und überredet hat. (…) Wallace, der einer der besten Interviewer im politischen Journalismus ist, verlor innerhalb der ersten fünf Minuten die Kontrolle über die Debatte – und bekam sie nicht annähernd zurück. (…) Biden vergaß die oberste Regel für Debatten mit einem Kandidaten wie Trump: Gehen Sie nicht mit dem Schwein in den Schlamm, weil Sie beide schmutzig werden und das Schwein es mag.“

New York Times: „Natürlich ging es nur um Trump"

„Präsident Trump hat für die Debatte am Dienstag getan, was er in seinen vier Jahren für das politische Leben des Landes getan hat: So viel tobende Lautstärke, zerstörerische Aufdringlichkeit und völlige Fiktion wie nötig zu liefern, um dem Verlauf der Debatte seinen Willen aufzuzwingen. (...) Als unersättlicher Selbstevangelist und Leugner von Realitäten, die ihm missfallen, lud Herr Trump die Zuschauer am Dienstag ein, seine bevorzugte Version der Ereignisse aus der Trump-Ära anzunehmen – eine Art glücklicher Ort für die Bekehrten, wo seine Regierungszeit makellos war, es reichlich Gewinner gab und das Virus effektiv besiegt wurde. (…) Und Mr. Biden – der Sohn von Scranton (und der Mann von Washington), den selbst Anhänger mehr für seine Absichten als für seine Beredsamkeit bewundern – war der Kandidat, auf den sich die Demokraten auf Gedeih und Verderb einigen konnten. Seine Anekdoten trieben dahin. Er wirkte weniger bewegend als performativ verärgert, als gebe er sein Debüt in einer Off Broadway-Show mit dem Titel ,Come On, Man!'“

Bloomberg: Die Debatte hat nichts verändert

„Biden gelang es größtenteils, Trumps Fallen auszuweichen. Dabei half, wie schmerzlich offensichtlich Trump sie stellte. (…) Die Kritik der Biden-Kampagne an Trump konzentriert sich hauptsächlich auf dessen Charakter: Er kümmere sich zu sehr um sich selbst und nicht genug um das Land, er sei spaltend und er sei, um es nicht allzu genau zu sagen, ein Idiot. Trump schien oft entschlossen zu sein, Beweise für Bidens Vorwürfe zu liefern. (...)

Wenn Sie ein Wähler sind, der sich Sorgen über genau die Probleme macht, die Biden in Bezug auf Trump aufwirft, hat der Präsident Sie nicht beruhigt. Wenn Sie ein Wähler sind, der ein klares Gefühl dafür haben möchte, wohin jeder Kandidat das Land bringen möchte, haben Sie Pech gehabt. Keinem dieser Kandidaten geht es tatsächlich um die Politik, das hat sich gezeigt. (…) Wer die Debatte gewonnen hat, hängt davon ab, wo die Kandidaten am Anfang standen. Wenn Biden bequem vorne liegt, wie die Umfragen allgemein zeigen, brauchte Trump die Debatte, um den Kurs des Rennens zu ändern, und das tat sie nicht. (…)

Die erste Begegnung zwischen Joe Biden und Donald Trump änderte nichts, außer die Würde des Landes noch ein wenig weiter zu schmälern.“

HuffPost: Eine Machtdemonstration

„Obwohl Trumps Auftreten typisch für ihn war, ist nicht klar, was der Präsident in der Debatte dafür unternommen hat, die Millionen von vorstädtischen und weiblichen Wählern zu beeinflussen, die sagen, dass sie nach fast vier Jahren im Amt von seinem Verhalten abgeschreckt sind. Eine Präsidentendebatte ins Chaos zu stürzen, wenn Sie in den Umfragen zurückliegen, mag zwar einen Zuckerschub beim ähnlich kämpferischen Fox News auslösen, wird aber wahrscheinlich eine schlechte langfristige Strategie für den amtierenden Präsidenten sein. (…)

Es war jedoch eine treffende Demonstration dessen, wie Trump das Weiße Haus gewann und als Präsident regierte: Indem er ungeschriebene politische Regeln wie den gegenseitigen Respekt für politische Gegner, ignorierte. (…) In einigen seltenen Momenten, in denen Biden zu Wort kam, gelang es ihm, das zu erreichen, was er in seinem Wahlkampf versucht hatte: direkt mit den Wählern zu sprechen. Biden schaute direkt in die Kamera und fragte, wie viele Amerikaner einen freien Platz an ihrem Tisch hätten, nachdem sie einen geliebten Menschen durch die Pandemie verloren hatten. Er fragte die Amerikaner der Arbeiterklasse, wie es ihnen im gegenwärtigen Wirtschaftsklima wirklich gehe. Und in einem letzten Plädoyer forderte er die Amerikaner auf zu wählen, wie auch immer sie sich wohl fühlten."

The Washington Post: Tortenschlacht statt politischer Debatte

„Trumps Strategie war klar: Biden und Debattenmoderator Chris Wallace niederzuwalzen, in der Hoffnung, einen schlechten Moment zu provozieren. Es war die Strategie eines Herausforderers mehr als die eines Amtsinhabers, und sie zeigte, dass Trump seinen Kurs eher ändern muss als Biden. (...) Bidens Strategie war auch klar: an seinen bevorzugten Gesprächsthemen festzuhalten, sich nicht allzu viel zu beteiligen und Trump das zu verweigern, was er wollte. (…) Die Debatte war aus politischer Sicht nicht aufschlussreich, hauptsächlich weil Trump eine Tortenschlacht wollte.

Biden gab es ihm nicht, was die Realität bestätigte, wer dieses Rennen gerade führt. (…) Trumps größte Verantwortung bei den Wahlen ist die Corona-Pandemie, bei der Umfragen regelmäßig zeigen, dass selbst einige seiner Anhänger nicht glauben, dass er gute Arbeit geleistet hat. Trump bot wenig an, um das zu ändern. Und Biden hatte einige seiner stärksten Momente zu diesem Thema. Wallace war in gewisser Weise darauf eingestellt, am Dienstagabend zu scheitern. (..) Es ist unklar, ob ein anderer Moderator in der Lage gewesen wäre, mit dem umzugehen, was da auf ihn geworfen wurde. Aber es war einfach keine gute Debatte.“

The Guardian: Freie Bahn für große Lügen

„Fünf Wochen vor dem Wahltag liegt Trump in den Umfragen zurück. Inmitten der Vorwürfe, er habe die Pandemie falsch gehandhabt sowie der schädlichen Berichte über seine Finanzen und Kommentaren zum Militär war die Debatte vielleicht Trumps bisher beste Gelegenheit, die Dynamik des Rennens zu verändern, das während eines außergewöhnlich turbulenten Sommers bemerkenswert stetig war. (…) Aber selbst, als Trump versuchte, Biden festzunageln, zertrampelte Trump seine eigene Botschaft mit der erstaunlichen Weigerung, den weißen Nationalismus zu verurteilen und sich zu einem friedlichen Machtwechsel zu verpflichten. (…)

Moderatoren von Präsidentendebatten betreiben normalerweise keinen Faktencheck der Aussagen der Kandidaten, und Wallace machte frühzeitig klar, dass er dies nicht als seine Rolle ansah. (…) Wie erwartet erhob Trump unbegründete Anschuldigungen gegen Bidens Sohn Hunter im Zusammenhang mit dessen Geschäftsbeziehungen in der Ukraine. Trump wurde angeklagt, weil er Regierungsbeamte in Kiew dazu gedrängt hatte, die Geschäftsbeziehungen der Familie Biden zu untersuchen. Obwohl es keine Anzeichen für ein Fehlverhalten gibt, haben sich die republikanischen Verbündeten des Präsidenten weiterhin auf die konstruierte Kontroverse konzentriert."