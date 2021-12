Thomas Dudek kam 1975 im polnischen Zabrze zur Welt, wuchs jedoch in Duisburg auf. Seit seinem Studium der Geschichts­­wissen­schaft, Politik und Slawistik und einer kurzen Tätigkeit am Deutschen Polen-Institut arbei­tet er als Journalist.

Seit die PiS 2015 die Parlamentswahlen gewonnen hat, haben sich die Gewohnheiten im Sejm geändert. Eine davon ist die Abstimmung über Gesetzesvorhaben, die überraschend auf die Tagesordnung kommen. So wie erneut am vergangenen Freitag. Da beschloss das Parlament zuerst die Kürzung von Fördermitteln für den Sprachunterricht der deutschen Minderheit in Polen, als Reaktion auf die angebliche Diskriminierung einer von der Nationalkonservativen und der Rechten seit Jahren herbeiphantasierten „polnischen Minderheit“ in Deutschland. Dann folgte eine Entscheidung, die nicht nur die Pressefreiheit in Polen einschränken könnte, sondern auch zu ernsthaften Verwerfungen mit den USA führen dürfte. Denn die PiS konnte mit ihrer Mehrheit ein neues Mediengesetz verabschieden.

Wobei das als „Lex TVN“ bekannte Gesetz nicht neu ist. Bereits im Sommer nutzten einige Abgeordnete der PiS die in die Länge gezogene Verlängerung der Sendelizenz für den Nachrichtensender TVN24 durch die von den Nationalkonservativen dominierte Rundfunkbehörde KRRiT, um ein neues Mediengesetz zu erarbeiten. Laut diesem dürfen polnische Medien nur noch dann ausländische Besitzer haben, wenn diese aus dem europäischen Wirtschaftsraum kommen, also der EU, der Schweiz, Norwegen, Island sowie Liechtenstein. Doch nicht nur das. Zusätzlich sieht das Gesetz vor, dass die in dem europäischen Wirtschaftsraum registrierten Unternehmen keinen Besitzer außerhalb der dazugehörenden Staaten haben dürfen. Dadurch solle verhindert werden, dass polnische Medien über Umwege Besitzer aus Russland, China oder dem arabischen Raum bekommen, wie es seitens der PiS zur Begründung hieß. Der allmächtige PiS-Vorsitzende und Noch-Vize-Ministerpräsident Jarosław Kaczyński argumentierte gar mit südamerikanischen Drogenkartellen, denen durch das Gesetz verwehrt würde, über Umwege in die polnische Medienlandschaft zu investieren, um ihre Gelder zu waschen.