Als Boris Johnson am Mittwoch für die wöchentlichen Premierminister-Fragen ans Rednerpult trat, blickten nicht nur die oppositionellen Abgeordneten der Labour-Partei und die Journalisten von der Pressegalerie gespannt auf den britischen Premierminister. Ob es irgendein Szenario gäbe, in dem er zurücktreten würde? Das fragte ihn einer seiner eigenen konservativen Abgeordneten. Boris Johnson zeigte keine Anzeichen, dass er seinen Job an den Nagel hängen will: „Selbst in schwierigen Zeiten gibt es darauf nur eine Antwort: Weitermachen. Und das werde ich.“



Das könnte Sie auch interessieren: