- Ungewisser Neuanfang für Japan
Nach nicht einmal einem Jahr im Amt hat Japans Premierminister Shigeru Ishiba am Sonntag seinen Rücktritt angekündigt. Nun steuert das ostasiatische Land auf eine Konstellation der Unregierbarkeit zu.
Shigeru Ishiba wirkte angefasst, als er verkündete, dass es für ihn vorbei ist. „Ich habe ja immer gesagt, dass ich nicht an meinem Posten kleben will. Ich war immer bereit, eine Entscheidung zu treffen, wenn die richtige Zeit dafür gekommen ist.“ Diejenigen, die am Sonntag im Saal dieser Pressekonferenz saßen, ahnten da schon, was das bedeuten würde: Der 68-Jährige würde sich von seinem Amt als Japans Premierminister zurückziehen. Den Weg freimachen für einen Neuanfang, wie es dann immer heißt.
Was dieser Neuanfang für Japan bedeutet, ist noch völlig unklar. Seit Sonntagabend herrscht im Hauptsitz von Ishibas konservativer Liberaldemokratischer Partei (LDP), in fußläufiger Distanz zu Ministeriengebäuden und dem Büro des Premierministers, Hochbetrieb. Die Schwergewichte dieser über lange Zeit übermächtigen Partei bringen sich in Stellung, um Ishibas Nachfolger zu werden. Denn vermutlich wird die LDP auch nach Ishibas Rücktritt den Regierungschef stellen. Nur: Unter welchen Bedingungen?
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.