Thomas Urban

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

Nach der Bekanntgabe der Zahlen aus den ersten Wahlkreisen gab es betretene Gesichter im Stab des Warschauer Oberbürgermeisters Rafał Trzaskowski, der als Kandidat der proeuropäischen Regierungspartei (PO) in die erste Runde der Präsidentschaftswahlen gegangen war. Denn der angeblich parteilose Historiker Karol Nawrocki lag entgegen allen Umfragen der vergangenen Woche vor ihm. Hinter Nawrocki steht die nationalpopulistische Oppositionspartei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS), entsprechend strahlte deren Vorsitzender Jarosław Kaczyński, der politische Erzfeind des Premierministers Donald Tusk. Im Laufe der Stimmenauszählung zog Trzaskowski dann doch an Nawrocki vorbei, sein Vorsprung war allerdings am Ende deutlich knapper als vorausgesagt: 31,4 zu 29,5 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Die Gesamtbilanz der ersten Wahlrunde bereitet dem Reformlager um Trzaskowski und Tusk erhebliche Sorgen: Die eindeutig nationalistisch orientierten Bewerber um das höchste Staatsamt, insgesamt elf Namen, erreichten zusammen rund 52 Prozent der Stimmen. Hingegen kamen die drei Vertreter linker Gruppierungen, die auf keinen Fall Nawrocki unterstützen würden, zusammen nur auf zehn Prozent. Und der Sejm-Marschall Szymon Hołownia, der in einem kuriosen Akt krasser Selbstüberschätzung sich noch vor Jahresfrist als ersten Anwärter auf die Nachfolge des umstrittenen Staatspräsidenten Andrzej Duda (PiS) bezeichnet hatte, brachte lediglich fünf Prozent hinter sich. In der Summe waren es also lediglich rund 46 Prozent der Wähler, die als Unterstützer des proeuropäischen Reformkurses Tusks gelten können.