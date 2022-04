Auch in Stil und Strategie erweisen sich die beiden Politiker als sehr unterschiedlich. Das Fernsehduell zwischen beiden war wie üblich in Frankreich ein spannendes Spektakel. Die Populistin, früher für ihre Poltereien bekannt, gab sich betont ruhig und zurückhaltend. Im Unterschied zu ihrem ersten, völlig verpatzten Duell im Jahre 2017 war sie in Form, ständig bemüht, ihr Stigma eines politischen Schreckgespenstes loszuwerden.