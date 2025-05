Aufgeheizte Stimmung

Die Stimmung ist aufgeheizt – Nawrocki, Leiter des „Instituts zur Nationalen Erinnerung“ (IPN), verklagt gerade das Nachrichtenportal onet, welches dem ehemaligen Türsteher vorwirft, an Zuhälterei beteiligt gewesen zu sein. Ein „aggressiver Hooligan“ sei Nawrocki, ein „Kammerdiener Berlins“ wäre Trzaskowski, so die wechselseitigen Beschimpfungen. Die Wahlen gelten als ein weiteres Kapitel in dem zwanzigjährigen Ringen der beiden Parteien um die Macht – so lange stehen sich der heute 68-jährige KO-Chef Donald Tusk, der derzeitige Premierminister, und der heute 75-jährige PiS-Gründer Jaroslaw Kaczynski in unversöhnlichem Hass gegenüber. Von diesen Auseinandersetzungen haben allerdings vor allem jüngere Polinnen und Polen genug, sie sehen ihre Generation nicht repräsentiert. Und diese Gruppe dürfte nun die Wahl entscheiden.