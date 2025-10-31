Ungültige irische Stimmzettel
13 Prozent der Wähler machten aus Unzufriedenheit mit den Kandidaten ihre Stimmzettel ungültig / picture alliance / Anadolu | Mostafa Darwish

Präsidentschaftswahl in Irland „Verschwende deine Stimme“

Am 24. Oktober 2025 wählten die Iren ihr neues Staatsoberhaupt: Catherine Connolly wird für die kommenden sieben Jahre die neue Präsidentin der grünen Insel sein. Doch angesichts der geringen Wahlbeteiligung ist fraglich, über wie viel demokratische Legitimation sie verfügt.

VON CAROLINA KAUBE am 31. Oktober 2025 8 min

Autoreninfo

Carolina Kaube studierte Governance and Public Policy – Staatswissenschaften in Passau und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

 

So erreichen Sie Carolina Kaube:

Mit 63 Prozent ist die unabhängige Kandidatin Catherine Connolly die unangefochtene Gewinnerin dieser Präsidentschaftswahl. Sie wurde von einem Bündnis verschiedener linker Parteien unterstützt und folgt damit auf Michael D. Higgins, der das Amt seit 2011 innehatte. Während ihre Konkurrentin Heather Humphreys, Kandidatin des Mitte-Rechts-Bündnisses der beiden Regierungsparteien, lediglich 29 Prozent der Stimmen hinter sich versammeln konnte, errang die 1957 geborene Connolly einen eindeutigen Wahlsieg. 

Ihre Wahl lässt aufhorchen – handelt es sich bei Connolly doch um eine langjährige EU-Kritikerin, die zuletzt mit ihren Äußerungen bezüglich der Aufrüstung in Deutschland für Aufmerksamkeit sorgte: So gab sie an, dass die derzeitigen Bemühungen zur Wiederaufrüstung in Deutschland sie an die 1930er Jahre erinnerten, und warf der Bundesrepublik vor, dies nur zu tun, um die heimische Wirtschaft anzukurbeln – ungeachtet der Tatsache, dass die gestiegenen Verteidigungsausgaben mit dem russischen Angriff auf die Ukraine und einer veränderten Sicherheitslage an der Nato-Ostflanke in Verbindung stehen. 

