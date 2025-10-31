Präsidentschaftswahl in Irland - „Verschwende deine Stimme“

Am 24. Oktober 2025 wählten die Iren ihr neues Staatsoberhaupt: Catherine Connolly wird für die kommenden sieben Jahre die neue Präsidentin der grünen Insel sein. Doch angesichts der geringen Wahlbeteiligung ist fraglich, über wie viel demokratische Legitimation sie verfügt.