Ularbek Dschakschylykow weiß schon, wen er als Präsidenten wählen wird: „Sadyr Dschaparow, weil er einer von hier ist.“ Hier, das ist die ländliche, bitterarme Region rund um den See Yssykköl, rund 200 Kilometer östlich der Hauptstadt Bischkek. Dschak­schylykow ist Bauer; im Frühsommer zieht die Familie des 26-Jährigen mit Schafen, Pferden, Yaks und Jurten auf die Sommerweiden im Hochgebirge, verbringt dort Monate ohne Strom, Wasser­anschluss und Mobilfunkempfang. Bevor Dschakschylykow heiratete, hat er in der Stadt gelebt, als Barkeeper in der Türkei gearbeitet. Im Vergleich zu anderen im Dorf hat er etwas von der Welt gesehen und eine differenzierte Sicht auf die Politik in Kirgistan entwickelt. Und die ist kompliziert.

Kirgistan gilt im sonst autoritär regierten Zentralasien als „Insel der Demokratie“. Nach der Tulpenrevolution im Jahr 2005, als der Ex-Sowjetfunktionär Askar Akajew aus dem Land und dem Präsidentenamt gejagt worden war, und einer zweiten blutigen Revolution im Jahr 2010, die das korrupte Regime von Akajew-Nachfolger Kurmanbek Bakijew stürzte, wagte Kirgistan als erstes Land in Zentralasien einen revolutionären Schritt: Per Verfassungsänderung erklärte es sich im Jahr 2010 zu einer parlamentarischen Demokratie, schränkte die Entscheidungsgewalt des Präsidenten deutlich ein, erweiterte die des Parlaments.