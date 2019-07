Zdenek Hrib

Der 38-Jährige steht für den Aufstieg einer Partei, die vielerorts wieder in Vergessenheit geraten ist: die Piraten. Nach anfänglichen Erfolgen etwa in Deutschland oder in der Schweiz ist die Euphorie in vielen Ländern längst verflogen. Nicht so in Tschechien: Bei den Parlamentswahlen 2017 wurden die Piráti mit knapp 11 Prozent drittstärkste Kraft, auch bei den Europawahlen kamen sie mit knapp 14 Prozent auf Platz drei. Bei den Prager Kommunalwahlen im Herbst landeten sie nur hauchdünn hinter der Demokratischen Bürgerpartei (ODS) auf Platz zwei. Doch weil es den Piraten am Ende gelang, eine Dreierkoalition zu schmieden, wurde Hrib im November 2018 zum Bürgermeister ernannt.