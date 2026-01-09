- Warum die „Zivilgesellschaft“ zum Aufstand im Iran schweigt
Den sonst so eifrigen Demokratie-Verteidigern der deutschen „Zivilgesellschaft“ scheint der Aufstand gegen das islamistische Mullah-Regime im Iran egal. Denn der passt nicht in ihr Weltbild – im Gegensatz zur „islamischen Revolution“ von 1979.
Wenn es in der deutschen Gesellschaft, jedenfalls in jenen Organisationen, die sich selbst zur „Zivilgesellschaft“ zählen, an einer Kompetenz nicht mangelt, so ist es jene, spontan große Demonstrationen zu organisieren. Das haben sie im vergangenen Jahr mehrfach gezeigt, etwa als der damalige Oppositionsführer Friedrich Merz einen Antrag zur Begrenzung der Migration im Bundestag einbrachte oder er später – als Bundeskanzler – eine von ihnen als rassistisch interpretierte Aussage zum „Stadtbild“ machte.
