Iran
Exil-Iraner in Berlin, 09.01.2026 / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ebrahim Noroozi

Postkolonialismus wirkt fort Warum die „Zivilgesellschaft“ zum Aufstand im Iran schweigt

Den sonst so eifrigen Demokratie-Verteidigern der deutschen „Zivilgesellschaft“ scheint der Aufstand gegen das islamistische Mullah-Regime im Iran egal. Denn der passt nicht in ihr Weltbild – im Gegensatz zur „islamischen Revolution“ von 1979.

VON FERDINAND KNAUSS am 9. Januar 2026 8 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Zur Artikelübersicht

Wenn es in der deutschen Gesellschaft, jedenfalls in jenen Organisationen, die sich selbst zur „Zivilgesellschaft“ zählen, an einer Kompetenz nicht mangelt, so ist es jene, spontan große Demonstrationen zu organisieren. Das haben sie im vergangenen Jahr mehrfach gezeigt, etwa als der damalige Oppositionsführer Friedrich Merz einen Antrag zur Begrenzung der Migration im Bundestag einbrachte oder er später als Bundeskanzler eine von ihnen als rassistisch interpretierte Aussage zum „Stadtbild“ machte. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.