Polnischer Präsidentschaftskandidat Karol Nawrocki

Der 42-jährige Nawrocki war ein frisches Gesicht in der politischen Landschaft an der Weichsel. Mit seinem Lebenslauf sollte er der nationalistischen, indes wirtschaftsliberalen Konfederacja, die zuletzt bei der jungen Generation die PiS klar hinter sich gelassen hatte, Wähler abspenstig machen: Er war als Junior polnischer Boxmeister im Schwergewicht und aktiv im Milieu der Fußballfans. Vor allem sollte er in die Lücke rechts der Mitte stoßen, die sich aufgetan hat, weil die proeuropäische Bürgerplattform (PO) Tusks einen Vertreter ihres linken Flügels ins Rennen schickt, den Warschauer Oberbürgermeister Rafał Trzaskowski, der seine Distanz zur katholischen Kirche betont, sich überdies auf LGBT-Paraden gezeigt hat.