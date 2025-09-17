Nawrocki und Merz
Polens Präsident Nawrocki (l.) macht seinen Antrittsbesuch bei Bundeskanzler Friedrich Merz / picture alliance / Anadolu | Halil Sagirkaya

Polnische Reparationsforderungen Berlin scheut eine klare Ansage

Der neue polnische Staatspräsident Karol Nawrocki fordert in Berlin deutsche Reparationszahlungen. Die deutsche Politik scheut sich, darauf hinzuweisen, dass bisher jede Bundesregierung die Abtretung der Ostgebiete als Entschädigung ansah – und die Führung in Warschau das akzeptierte.

VON THOMAS URBAN am 17. September 2025 9 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

So erreichen Sie Thomas Urban:

Zur Artikelübersicht

Die Protokollbeamten im Bundespräsidialamt konnten aufatmen: Der Antrittsbesuch des neuen polnischen Staatspräsidenten Karol Nawrocki am Dienstag verlief glatt, ohne diplomatischen Faux-pas und ohne politischen Affront vor den Fernsehkameras, wie man in Berlin vorher durchaus befürchtet hatte.

Als Vertreter des nationalistischen Lagers an der Weichsel galt Nawrocki nämlich als schwieriger Gast. In seiner Wahlkampagne, die ihn in den Warschauer Präsidentenpalast brachte, hatte er reichlich antideutsche Akzente gesetzt. Erst am 1. September, dem 86. Jahrestag des Angriffs Hitler-Deutschlands auf Polen, hatte er angekündigt, dass er bei seinem Besuch in Berlin Reparationen für die Zerstörungen, Raubzüge und Verbrechen der deutschen Besatzer während des Zweiten Weltkriegs fordern werde.
Genau drei Jahre zuvor hatte der damalige Premierminister Mateusz Morawiecki gemeinsam mit seinem politischen Patron Jarosław Kaczyński, dem Vorsitzenden der nationalpopulistischen Partei „Recht und Gerechtigkeit“, eine Dokumentation über die materiellen Schäden sowie die Verluste an Menschenleben während der Besatzungszeit vorgelegt. Das Gesamtvolumen der Schäden für die polnische Volkswirtschaft wurde auf 5,2 Billionen Zloty veranschlagt, rund 1,3 Billionen Euro, die Morawiecki bei seinem damaligen Auftritt von der Bundesregierung verlangte.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

A. Brand | Mi., 17. September 2025 - 13:17

kommt er den (unberechtigten) Forderung Polens nach, ist ja nicht sein Geld.

Wann endlich ziehen wir unter die Vergangenheit einen Schlußstrich?! Wir sind nicht das Arschl…. der Welt das gemolken werden kann, bis nichts mehr kommt! Die heute lebende deutsche Bevölkerung trägt weder eine Verantwortung noch eine Schuld für das bzw. an dem, was 39-45 passiert ist! Es ist genug!

Wir sollten aus der Vergangenheit lernen und uns auf die Zukunft fokussieren, denn mit den linksfaschistischen Grünen, der sozialistischen SPD und der kommunistischen SED/PDS/Linke stehen drei Parteien mitten auf der politischen Bühne die dem Totalitären und dem Faschistischen deutlich näher stehen, als der Demokratie und der Freiheit! Und die Union leistet ihnen beim Abschaffen der Demokratie und der Freiheit des Individuums auch noch „Amtshilfe“!

Dorothee Sehrt-Irrek | Mi., 17. September 2025 - 14:01

ein interessanter Artikel von Ihnen, für mich persönlich interessant.
Wieso eine Geschichtskonferenz zweier Länder, Deutschlands und Polen?
Ich würde doch meinen dreier Länder, Deutschland, Polen und Ostpreussen, besser Prussen und Nein, ich verlange weder von Deutschen, noch Polen eine Wiedergutmachung für erfahrenes Unrecht über die Jahrhunderte.
Ich persönlich setze auf die Enkklave Kaliningrad und sehr langwierige Verhandlungen mit der polnischen Seite über eine Rückübertragung Westpreussens, in meinen Augen Westprussens, allerdings zu einem angemessenen Preis, denn Ostpreussen kämpften für Hitlerdeutschland.
Deutschland brachte neben Kolonialisierung einen ungeheuren Schatz an Kultur nach Prussen und schützte Ostpreussen vor Polen und anderen baltischen Staaten.
Die Polen wiederum schützten Europa vor dem Osmanischen Reich.
Ich rechne durchaus gegeneinander auf, möchte aber nur wieder ein lebendiges Prußen.
Prußen könnte den gesamten Raum Osteuropas stabilisieren, liebe Russen...

Ernst-Günther Konrad | Mi., 17. September 2025 - 14:20

Tja, was soll man vom Umfaller der Nation auch anders erwarten? Der hat nicht nur eine Brandmauer zur AFD zu "pflegen", sondern der "pflegt" auch die Konversation des "Ungesagten oder des Ungefähren". Merz hat so viel Nationalstolz wie Habeck, nämlich keines. Ja, das wäre einfach diesem Ansinnen entgegenzutreten und mit dem sonst so gerne in den Msm benutzten Wort "Klartext", den Polen auch diesmal entgegenzutreten und deren Forderungen zurückzuweisen. Aber Merz macht lieber seine Sprüche beim Ukrainekrieg oder zu Israel. Bei den polnischen Forderungen fällt ihm wie immer nichts ein. Merz ist nicht nur peinlich, sondern ein Versager auf ganzer Linie.

Hans Süßenguth-Großmann | Mi., 17. September 2025 - 15:58

Die Summe entspricht ca. 2-3 Bundeshaushalte.
Was denken sich die Polen oder besser die PiS eigentlich? Und was sagt die EU dazu?

Stefan | Mi., 17. September 2025 - 16:04

Wie viele deutsche Gebiete haben wir nach 1945 abtreten müssen und wo verläuft die deutsche Grenze jetzt ???
Manchmal hat es den Anschein, daß europäische Politiker einfach den Hals nicht voll genug kriegen.
Diese Debatte um Reparationszahlungen ist so grotesk wie unverschämt.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.