- Berlin scheut eine klare Ansage
Der neue polnische Staatspräsident Karol Nawrocki fordert in Berlin deutsche Reparationszahlungen. Die deutsche Politik scheut sich, darauf hinzuweisen, dass bisher jede Bundesregierung die Abtretung der Ostgebiete als Entschädigung ansah – und die Führung in Warschau das akzeptierte.
Die Protokollbeamten im Bundespräsidialamt konnten aufatmen: Der Antrittsbesuch des neuen polnischen Staatspräsidenten Karol Nawrocki am Dienstag verlief glatt, ohne diplomatischen Faux-pas und ohne politischen Affront vor den Fernsehkameras, wie man in Berlin vorher durchaus befürchtet hatte.
Als Vertreter des nationalistischen Lagers an der Weichsel galt Nawrocki nämlich als schwieriger Gast. In seiner Wahlkampagne, die ihn in den Warschauer Präsidentenpalast brachte, hatte er reichlich antideutsche Akzente gesetzt. Erst am 1. September, dem 86. Jahrestag des Angriffs Hitler-Deutschlands auf Polen, hatte er angekündigt, dass er bei seinem Besuch in Berlin Reparationen für die Zerstörungen, Raubzüge und Verbrechen der deutschen Besatzer während des Zweiten Weltkriegs fordern werde.
Genau drei Jahre zuvor hatte der damalige Premierminister Mateusz Morawiecki gemeinsam mit seinem politischen Patron Jarosław Kaczyński, dem Vorsitzenden der nationalpopulistischen Partei „Recht und Gerechtigkeit“, eine Dokumentation über die materiellen Schäden sowie die Verluste an Menschenleben während der Besatzungszeit vorgelegt. Das Gesamtvolumen der Schäden für die polnische Volkswirtschaft wurde auf 5,2 Billionen Zloty veranschlagt, rund 1,3 Billionen Euro, die Morawiecki bei seinem damaligen Auftritt von der Bundesregierung verlangte.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.