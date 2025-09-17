Als Vertreter des nationalistischen Lagers an der Weichsel galt Nawrocki nämlich als schwieriger Gast. In seiner Wahlkampagne, die ihn in den Warschauer Präsidentenpalast brachte, hatte er reichlich antideutsche Akzente gesetzt. Erst am 1. September, dem 86. Jahrestag des Angriffs Hitler-Deutschlands auf Polen, hatte er angekündigt, dass er bei seinem Besuch in Berlin Reparationen für die Zerstörungen, Raubzüge und Verbrechen der deutschen Besatzer während des Zweiten Weltkriegs fordern werde.

Genau drei Jahre zuvor hatte der damalige Premierminister Mateusz Morawiecki gemeinsam mit seinem politischen Patron Jarosław Kaczyński, dem Vorsitzenden der nationalpopulistischen Partei „Recht und Gerechtigkeit“, eine Dokumentation über die materiellen Schäden sowie die Verluste an Menschenleben während der Besatzungszeit vorgelegt. Das Gesamtvolumen der Schäden für die polnische Volkswirtschaft wurde auf 5,2 Billionen Zloty veranschlagt, rund 1,3 Billionen Euro, die Morawiecki bei seinem damaligen Auftritt von der Bundesregierung verlangte.