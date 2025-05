In Liverpool soll ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren sein. Ein Mann sei festgenommen worden, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Die Merseyside Police schrieb, sie sei am Abend kontaktiert worden, weil ein Auto mehrere Passanten erfasst haben soll. Das Auto habe angehalten und ein Mann sei festgesetzt worden. Nach aktuellem Stand sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Rande der Meisterfeier des FC Liverpool, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete.

dpa