- Wie gefährlich ist Amerika wirklich geworden?
Drei Attentatsversuche auf Trump, ein ermordeter Aktivist, Schüsse auf Parlamentarier: Ist Amerika außer Kontrolle geraten? Historisch betrachtet: nein. Allerdings könnte das Narrativ permanenter Bedrohung langfristig gefährlicher sein als die Gewalt selbst.
Es war ein Bild, das in seiner Schlichtheit irritierte: Muscheln, ordentlich auf einem Sandstrand arrangiert, sodass sie die Zahlen „86 47“ formten. James Comey, einst Direktor des FBI, hatte dieses Foto auf Instagram gepostet. Kurz darauf stand er vor einem Bundesgericht, angeklagt wegen der Bedrohung des Präsidenten. Die Zahl 86 stammt aus dem amerikanischen Restaurantjargon und bedeutet „nicht mehr verfügbar“, im Slang aber auch: „loswerden“. Donald Trump ist der 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Die Anklage wertete dies als Morddrohung.
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