Politische Gewalt in den USA - Wie gefährlich ist Amerika wirklich geworden?

Drei Attentatsversuche auf Trump, ein ermordeter Aktivist, Schüsse auf Parlamentarier: Ist Amerika außer Kontrolle geraten? Historisch betrachtet: nein. Allerdings könnte das Narrativ permanenter Bedrohung langfristig gefährlicher sein als die Gewalt selbst.