Dabei sind die Parallelen zwischen beiden Ereignissen offensichtlich: Die polnische Gesellschaft ist völlig gespalten. So wie der ehemalige Fußballhooligan Karol Nawrocki, der Kandidat der Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) unter Jarosław Kaczyński, die Präsidentschaftswahlen am 2. Juni denkbar knapp mit 50,89 Prozent für sich entschieden hat, halten sich auch in der Kontroverse um die Nationalmannschaft, die gerade auf bestem Weg ist, in der Qualifikation zur kommenden Weltmeisterschaft zu scheitern, die Stimmen pro und contra Lewandowski die Waage. Seine Kritiker werfen ihm vor, durch herabsetzende Äußerungen über Mitspieler Spannungen in der Nationalelf hervorgerufen zu haben, die eine der Hauptursache für ihre permanente Erfolglosigkeit seien.