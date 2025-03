Unter den großen Parteien in Warschau gibt es keinen Dissens über das Gesetz, das indes Menschenrechtsorganisationen als schweren Bruch internationaler Abkommen brandmarken. Als die nationalpopulistische Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) unter Jarosław Kaczyński von 2015 bis 2023 die Regierung stellte, ließ sie einen ersten Grenzzaun errichten, um die illegale Einreise von Migranten über Belarus zu unterbinden. Duda, Kaczyński und Tusk, die ansonsten völlig untereinander zerstritten sind, nennen den Transport von Menschen aus dem islamischen Kulturraum über Belarus an die Grenze in seltener Einigkeit Teil eines „hybriden Kriegs“, den Moskau und Minsk gemeinsam gegen die Europäische Union führen.